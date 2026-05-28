ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2360 μονάδες – Κρίσιμη δοκιμασία οι 2400 για το ΓΔ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Άνοδο κατά 0,96% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2370,04 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 344,4 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές είχαν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης την υπεροπλία και παρά τη μεταβλητότητα πέτυχαν να παραμείνει ο ΓΔ μόνο σε θετικό έδαφος. Πέτυχαν να καταγραφεί υψηλό ημέρα στις 2374 μονάδες περί τις 15.30μμ και να κλείσει στις δημοπρασίες ελαφρώς μόνο χαμηλότερα.

Με πρωταγωνιστές τις τράπεζες και άλλα blue chips. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,615% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,85%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,44%) και την Alpha Bank να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+1,14%), η Lamda (+2,70%), η EEE (+1,61%), το ΔΑΑ (+1,09%), η ΜΟΗ (+2,51%), το Jumbo (+4,26%), η Κύπρου (+1,99%), ο Τιτάν (+2,40%), η Aegean (+1,4%) αλλά και η ΕΥΑΠΣ (+1,6%), το ΠΛΑΚΡ (+1,92%), η ΕΛΤΟΝ (+4,37%), το ΚΡΙ-ΚΡΙ (1,63%) και η ΕΚΤΕΡ (+2,15%) από τους λοιπούς τίτλους.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ (-2,23%, 24,3% των συναλλαγών), η Optima (-0,93%), η Allwyn (-0,28%), η Metlen (-0,34%) και η

ΕΥΔΑΠ (-0,19%). Απολογιστικά, 84 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν. Η Lavipharm ανακοινώνει τα μεγέθη της για το 1ο τρίμηνο.

Ο Γ.Δ. συνέχισε την ανοδική του πορεία, υπερπηδώντας και μάλιστα με ανοδικό χάσμα την αντίσταση των 2360 μονάδων που αποτελεί πλέον την πλησιέστερη στήριξη. Έχει πλέον να αντιμετωπίσει την εξαιρετικά κρίσιμη και ισχυρή αντίσταση των 2400 μονάδων και να βρεθεί στις παρυφές

της υψηλής επίδοσης του έτους, τις 2407,07 μονάδες στις 4/2/2026.

Επιχειρηματικά νέα

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο Χρηματιστήριο οι μετοχές της. Την επόμενη εβδομάδα θα εμφανιστούν στο ταμπλό οι μετοχές της ναυτιλιακής της οικογένειας Χατζηιωάννου.

UBS: Παραμένει bull για τις τράπεζες, οι τιμές-στόχοι. Η μεγαλύτερη δυνητική άνοδος εντοπίζεται στην

Αlpha Bank, τιμή-στόχο τα €4,90 και περιθώριο ανόδου 32%. Για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα €11,20, με περιθώριο 28%, για την Εθνική Τράπεζα στα €18,20, με περιθώριο 26%,

ενώ για τη Eurobank ο στόχος είναι στα €4,70, με περιθώριο 21%.

Lavipharm: Απέκτησε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του Durogesic. Η συναλλαγή με τη Janssen έλαβε την έγκριση της αρμόδιας αρχής.

ΕΥΑΘ: Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η νέα τιμολογιακή πολιτική για την περίοδο 2025-2029, χωρίς πραγματικές αυξήσεις για τα οικιακά και κοινωνικά τιμολόγια. Εγκρίθηκε επενδυτικό πλάνο €221,6 εκ.

ΕΚΤΕΡ: Αναδείχθηκε ανάδοχος για το έργο στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό. Περιλαμβάνει σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.000 τ.μ. με γήπεδα, κολυμβητήριο και υποδομές

διεθνών προδιαγραφών, δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου.

Cenergy: Άλμα 81% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο στα €74 εκ.Στα 511 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα έσοδα της εισηγμένης, στα 3,3 δισ. το ανεκτέλεστο. Προς EBIDTA ως €400 εκ. φέτος.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αύξηση 35% στον κύκλο εργασιών τριμήνου στα €89,9 εκ. Τα καθαρά κέρδη μ.φ. στο α’ τρίμηνο ανήλθαν στα €13,89 εκ., έναντι €7,25 εκ. το 2025. Επενδύσεις €30 εκατ. το 2026.

ΜΟΗ: Τα καθαρά κέρδη μ.φ. διαμορφώθηκαν στα €332,7 εκ. έναντι €85 εκ. πέρσι. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €609,9 εκ. από €186,6 εκ. πέρυσι, Τα έσοδα έφτασαν τα €3,36 δισ. (+25%).