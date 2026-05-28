ΧΑ: Πτώση 0,91% με «φρένο» τις τράπεζες — η ΔΕΗ αψηφά τη γεωπολιτική με άλμα 4,67%

Πτώση 0,91% για τον Γενικό Δείκτη υπό το βάρος των τραπεζών και της γεωπολιτικής έντασης — η μετοχή της ΔΕΗ διαπραγματεύεται ήδη σχεδόν 18% πάνω από την τιμή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Πτωτικά, αλλά με ελεγχόμενες απώλειες, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε ένα περιβάλλον επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και υπό την πίεση των τραπεζικών τίτλων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.348,45 μονάδες, με απώλειες 0,91% (-21,59 μονάδες) και αξία συναλλαγών στα 338,68 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 0,87% (-52,34 μονάδες) στις 5.967,48 μονάδες, με τζίρο 192,53 εκατ. ευρώ, ενώ το βαρίδι της ημέρας ήρθε από τις τράπεζες: ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) βυθίστηκε κατά 1,88% (-51,41 μονάδες) στις 2.683,92 μονάδες και ο δείκτης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FTSE Financials) έχασε 1,87% (-239,03 μονάδες), κλείνοντας στις 12.549,25 μονάδες.

Ενδοσυνεδριακά ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε εύρος της τάξης των 25 μονάδων, με το ανώτερο σημείο της ημέρας να σημειώνεται πέριξ των 2.373 μονάδων στα πρώτα λεπτά της διαπραγμάτευσης και το κλείσιμο να γίνεται κοντά στα χαμηλά της ημέρας, στις 2.348 μονάδες — ένδειξη μιας σταδιακά εξασθενημένης ενδοσυνεδριακής τάσης.

Η μεγάλη είδηση πίσω από τη διακύμανση της ΔΕΗ

Αν η εικόνα της αγοράς ήταν αμυντική, η ΔΕΗ κινήθηκε σε εντελώς δικό της κανάλι. Η μετοχή εκτινάχθηκε κατά 4,67% στα 21,98 ευρώ (+0,98 ευρώ), με όγκο 8,11 εκατ. τεμαχίων — μονοπωλώντας ουσιαστικά τον τζίρο της συνεδρίασης — και σκαρφαλώνοντας σε υψηλά 18 ετών. Η διακύμανση αυτή δεν είναι απλώς μια θετική ημέρα· αποτυπώνει μία από τις πιο εντυπωσιακές εκβάσεις εταιρικής πράξης που έχει δει η εγχώρια αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ μόλις ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της οποίας άντλησε συνολικά 4,25 δισ. ευρώ, με τιμή διάθεσης 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή και συνολική ζήτηση που έφθασε τα 17,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περίπου 4,4 φορές τον αρχικό στόχο. Αν αφαιρεθεί η συμμετοχή του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη έφθασε περίπου τις 10 φορές, με τη συγκεκριμένη ΑΜΚ να καταγράφεται ως το μεγαλύτερο book building στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διαδικασία υποστηρίχθηκε από cornerstone επενδυτές —το Ελληνικό Δημόσιο με περίπου 1,3 δισ. ευρώ και την Aeolus Holdings (σχήμα συνδεόμενο με κεφάλαια της CVC) με περίπου 1,2 δισ. ευρώ— ενώ προσέλκυσε και κρατικά επενδυτικά ταμεία όπως η Qatar Investment Authority και η K Group Capital Partners. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος είναι ότι και οι πέντε μεγαλύτερες επιχειρηματικές οικογένειες της χώρας εγγράφηκαν στην αύξηση.

Εδώ κρύβεται και το πραγματικά αξιοσημείωτο: μόλις δύο συνεδριάσεις μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, και παρά τη μαζική —άρα θεωρητικά αραιωτική— έκδοση 228,1 εκατ. νέων τίτλων, η μετοχή δεν απλώς κρατά πάνω από την τιμή διάθεσης, αλλά διαπραγματεύεται περίπου 18% υψηλότερα από αυτήν. Πρόκειται για μια ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης, που εκτόξευσε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πέριξ των 13 δισ. ευρώ, τοποθετώντας τη ΔΕΗ ανάμεσα στις κορυφαίες εισηγμένες του ταμπλό.

Η δεύτερη παράμετρος της ιστορίας είναι τεχνικής φύσης αλλά με ουσιαστικές προεκτάσεις: η ΑΜΚ ανεβάζει το ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΗ στον δείκτη FTSE Large Cap, με πιθανότητα να ξεπεράσει προσωρινά ακόμη και το όριο του 10%, ανάλογα με τη διαμόρφωση του free float. Παράλληλα, ενισχύεται η υποψηφιότητά της στους δείκτες της MSCI ενόψει της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες από τον MSCI τον Μάιο του 2027 — μια εξέλιξη που μεταφράζεται σε δομική, «αναγκαστική» ζήτηση από παθητικά κεφάλαια. Τα αντληθέντα κεφάλαια κατευθύνονται στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2030, ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 24 δισ. ευρώ που στοχεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW και σε EBITDA περίπου 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, με την κερδοφορία να έχει ήδη δείξει δυναμική (EBITDA περίπου 687 εκατ. ευρώ).

Τράπεζες και Allwyn το «βαρίδι» — επιλεκτικό ενδιαφέρον στην ενέργεια

Την αρνητική εικόνα διαμόρφωσε κατά κύριο λόγο ο τραπεζικός κλάδος. Η Eurobank υποχώρησε κατά 4,19% στα 3,80 ευρώ, η Alpha Bank έχασε 2,80% στα 3,78 ευρώ, η Εθνική υποχώρησε 2,65% στα 14,72 ευρώ, ενώ ηπιότερες ήταν οι απώλειες για Πειραιώς (-1,06% στα 8,954 ευρώ), Τράπεζα Κύπρου (-1,00% στα 9,39 ευρώ) και Credia Bank (-0,78%). Στους υπόλοιπους βαρείς τίτλους, πιέσεις δέχθηκαν η Allwyn (-3,08% στα 12,255 ευρώ), η Jumbo (-2,55%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,23%), η Coca-Cola HBC (-1,78%), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (-1,77%) και ο ΟΤΕ (-0,97%).

Στον αντίποδα, πέραν της ΔΕΗ, στήριξη πρόσφερε ο ευρύτερος κλάδος ενέργειας και μετάλλων, ευνοημένος και από την άνοδο του πετρελαίου: η Cenergy ενισχύθηκε κατά 2,80% στα 25,70 ευρώ, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ κατά 2,48% στα 20,70 ευρώ, ενώ οριακά ανοδικά κινήθηκαν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil στο +0,82% (37,02 ευρώ) και τη HELLENiQ Energy στο +0,69% (10,19 ευρώ). Σταθεροποιητικά έκλεισαν Metlen (+0,10%) και Titan (+0,08%).

Τεχνική εικόνα

Η συνεδρίαση της Πέμπτης λειτούργησε ως ήπια διόρθωση μετά την ανοδική αντίδραση των προηγούμενων ημερών: ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε από τα επίπεδα των ~2.370 μονάδων του προηγούμενου κλεισίματος στις 2.348 μονάδες, διατηρώντας ωστόσο με άνεση το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων. Παρά την πτώση, η μεσοπρόθεσμη τεχνική δομή παραμένει αλώβητη, με τον δείκτη να κινείται σταθερά πάνω από τον ανοδικά κεκλιμένο ΚΜΟ των 200 ημερών, γεγονός που πιστοποιεί ότι η κυρίαρχη τάση εξακολουθεί να είναι ανοδική.

Στο πεδίο των στηρίξεων, η πρώτη κρίσιμη ζώνη εντοπίζεται στις 2.320 μονάδες (περιοχή ανοδικού χάσματος 2.313-2.322 που είχε δημιουργηθεί κατά την προηγούμενη ανοδική κίνηση), με επόμενες δικλίδες ασφαλείας τις 2.300 και, χαμηλότερα, τις 2.270-2.250 μονάδες. Από την πλευρά των αντιστάσεων, πρώτος στόχος παραμένουν τα πρόσφατα υψηλά πέριξ των 2.370 μονάδων και, σε περίπτωση υπέρβασης, η ισχυρή ζώνη των 2.400-2.407 μονάδων, που αποτελεί και το υψηλό του 2026.

Στους ταλαντωτές, ο RSF/RSI σε ημερήσιο χρονισμό αποκλιμακώθηκε από τις πρόσφατες υπεραγορασμένες αναγνώσεις προς πιο ουδέτερα επίπεδα, εκτονώνοντας μέρος της βραχυπρόθεσμης υπερβολής χωρίς να αντιστρέφει την εικόνα. Ο MACD δείχνει εξασθένηση της ημερήσιας ορμής, παραμένοντας ωστόσο εποικοδομητικός σε εβδομαδιαία βάση. Σημείο προσοχής αποτελεί ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ), ο οποίος, παρότι διατηρεί θετική επίδοση από την αρχή του έτους, με τη σημερινή υποχώρηση επανήλθε σε αμυντική στάση και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση των επόμενων συνεδριάσεων. Το εύρος της αγοράς ήταν αρνητικό, με τους πτωτικούς τίτλους να υπερτερούν.

Διεθνές φόντο

Καταλύτης για το αρνητικό κλίμα στάθηκε η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε νέα πλήγματα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι έπληξε αμερικανική αεροπορική βάση, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα αντιαεροπορικά συστήματα στο Κουβέιτ. Η όξυνση των εχθροπραξιών αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για διαταραχή στον εφοδιασμό κοντά στα Στενά του Ορμούζ, στέλνοντας υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου· το Brent κινήθηκε ανοδικά κατά περίπου 3%, πέριξ των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Στις ευρωπαϊκές αγορές το κλίμα ήταν πτωτικό, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να υποχωρεί, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κλάδων και των κύριων χρηματιστηρίων βρισκόταν σε αρνητικό έδαφος. Πτωτικά άνοιξε και η Wall Street, με τους επενδυτές να αποφεύγουν τα assets κινδύνου. Σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής, η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους περιπλέκει την εικόνα για τη Fed: η άνοδος του πετρελαίου απειλεί να επιβραδύνει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αναζωπυρώνοντας τον προβληματισμό για το αν και πότε η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές της αγοράς εστιάζουν το τελευταίο διάστημα στις εταιρικές πράξεις και τα αποτελέσματα ως βασικό οδηγό του ενδιαφέροντος. Όπως έχει σημειώσει ο Μ. Χατζηδάκης της Beta Securities, το επιλεκτικό επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις εταιρικές πράξεις και στην ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων — κάτι που η περίπτωση της ΔΕΗ επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο. Σε ευρύτερο πλάνο, μερίδα αναλυτών εκτιμά ότι η αγορά έχει εισέλθει σε έναν πολυετή ενάρετο κύκλο, στηριζόμενη σε μια σειρά ευνοϊκών παραγόντων, και ότι θα διατηρήσει ανοδική πορεία και εντός του 2026, με κοινό παρονομαστή τη στενή συσχέτιση του ΧΑ με τις διεθνείς αγορές και την παραδοχή ότι η διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει άμεσα τον αντίκτυπο στο ταμπλό.

Στο προσκήνιο επανέρχονται και οι αναθεωρήσεις των διεθνών δεικτών: η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI Greece, με τις αλλαγές να εφαρμόζονται στις 2 Ιουνίου 2026, και η αναθεώρηση των FTSE Large Cap και Mid Cap με ημερομηνία ισχύος την 22α Ιουνίου, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να προστεθεί στον MSCI Greece Standard Index. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί αναλυτές τοποθετούν τη ΔΕΗ ανάμεσα στις σαφώς κερδισμένες του μεγάλου θέματος της αναβάθμισης της αγοράς από τους διεθνείς οίκους (MSCI, FTSE, STOXX), συνδυάζοντας ισχυρά θεμελιώδη με τη δυναμική της επιτυχημένης κεφαλαιακής ενίσχυσης.