«Χωρίς-δικαιοσύνη-η-δημοκρατία-εκφυλλίζεται»:-Στον-Άρειο-Πάγο-ο-Τσίπρας,-κατέθεσε-υπογραφές-για-την-ΕΛΑΣ

Ακριβώς στις 12:00 το μεσημέρι έφτασε στον Άρειο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει, όπως ορίζει ο νόμος, τις απαιτούμενες υπογραφές για το νέο πολιτικό σχήμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Τον κ. Τσίπρα συνοδεύουν η εκπρόσωπος και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι της «ΕΛ.Α.Σ.», καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, η οποία συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη.

Σε δηλώσεις του, έκανε λόγο για «ευρεία συμπαράταξη» γύρω από μια νέα πολιτική προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν ήδη ανταποκριθεί, υπογράφοντας διαδικτυακά τη διακήρυξη μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί.

«Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να υπογράψουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σήμερα κατατέθηκαν «συμβολικά 300 υπογραφές» σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

Ο ίδιος τόνισε ότι σημαία του νέου εγχειρήματος είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, επισημαίνοντας πως «η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασαίνει δίχως ισχυρή δημοκρατία».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νέο πολιτικό σχήμα επιδιώκει να είναι χρήσιμο στην κοινωνία και τον λαό, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία του.

«Το ταξίδι μας τώρα ξεκινά», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την παρουσία της κ. Λεπενιώτη, ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι «η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται» και πως «πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη».

