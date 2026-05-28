alpha-bank:-Στα-20,20-ευρώ/μετοχή-το-τίμημα-για-εξαγορά-της-alpha-trust

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εξαγοράς της Alpha Trust από την Alpha Bank, μετά την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Alpha Bank για ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και τη διεύρυνση των επενδυτικών υπηρεσιών της.

Το σχέδιο εξαγοράς και το ισχυρό ποσοστό εκκίνησης

Η δημόσια πρόταση, η οποία είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 6 Απριλίου 2026, αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Alpha Trust Συμμετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ έκαστη, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή εμμεσα η Alpha Bank.

Ήδη, η Alpha Bank, σύμφωνα με ενημέρωση, έχει εξασφαλίσει σημαντικό προβάδισμα, καθώς έχει συνάψει 10 συμφωνίες αγοραπωλησίας με βασικούς μετόχους που κατέχουν συνολικά το 69,61% της εταιρείας. Αυτές οι συμφωνίες περιλαμβάνουν και υψηλόβαθμα στελέχη της Alpha Trust, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος, γεγονός που αποτυπώνει τη στήριξη της διοίκησης στη συναλλαγή.

Εκ των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10, οι ακόλουθοι είναι κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος,

β) κ. Χριστόδουλος Αίσωπος – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, και

γ) κα. Αγγελική Χατζηδάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκτός των ανωτέρω, κανένας άλλος εκ των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10 δεν κατέχει κάποια θέση στην διοίκηση της Εταιρείας και η μοναδική τους ιδιότητα είναι αυτή του Μετόχου.

Το τίμημα

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί το προσφερόμενο τίμημα των 20,20 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο η Alpha Bank θα καταβάλει σε μετρητά. Η τιμή αυτή σύμφωνα πηγές της τράπεζας θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς υπερβαίνει κατά 55,74% τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των τελευταίων έξι μηνών.

Πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία

Η περίοδος αποδοχής ξεκινά στις 29 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου 2026, δίνοντας στους μετόχους περιθώριο τεσσάρων εβδομάδων για να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στη δημόσια πρόταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέσω των χρηματιστηριακών τους διαμεσολαβητών, ενώ το πλήρες πληροφοριακό δελτίο είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank αναλαμβάνει τα κόστη εκκαθάρισης της συναλλαγής, ενώ ο φόρος μεταβίβασης παραμένει στη χρέωση των μετόχων.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2026. Σε περίπτωση απόκτησης ποσοστού άνω του 90%, η Alpha Bank δύναται να ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών, ενώ παράλληλα οι εναπομείναντες μέτοχοι θα διαθέτουν δικαίωμα εξόδου στην ίδια τιμή.