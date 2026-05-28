axios:-Η-groq-στοχεύει-σε-συγκέντρωση-650-εκατομμυρίων-δολαρίων-μετά-τη-συμφωνία-αδειοδότησης-της-nvidia

Η Groq συγκεντρώνει έως και 650 εκατομμύρια δολάρια από υπάρχοντες επενδυτές, αφού ο κατασκευαστής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψε προηγουμένως μια συμφωνία αδειοδότησης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Nvidia, η οποία οδήγησε στην αποχώρηση μεγάλου μέρους της ανώτερης ομάδας της, σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου Axios.

Η Groq αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες νίκες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης μέχρι στιγμής για τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, και οι ίδιοι επενδυτές τώρα παίρνουν μια δεύτερη ευκαιρία για να προσπαθήσουν εκ νέου. Ή τουλάχιστον μια διαφορετικού τύπου προσπάθεια, καθώς η Groq απομακρύνεται από το υλικό και γίνεται μια επιχείρηση Cloud συμπερασμάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές της Groq έχουν ήδη πληρωθεί, με μια τελική διανομή μετρητών να έρχεται σύντομα, μέσω της συμφωνίας με την Nvidia.

Τώρα τους ζητείται να συμμετάσχουν αναλογικά στη Groq 2.0, με τους υπάρχοντες υποστηρικτές Disruptive και Infinitum να υποστηρίζουν τα 650 εκατομμύρια δολάρια εάν δεν καλυφθεί το ποσό.

Η Groq 2.0 διευθύνεται από τους βετεράνους της εταιρείας Άνταμ Γουίντερ (CEO) και Ματ Ενγκ (CFO).

Οι υπάρχοντες μέτοχοι θα λάβουν τις υπόλοιπες διανομές μετρητών και στη συνέχεια θα έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν σε μια νέα εταιρεία.

«Μην εκπλαγείτε αν αυτό γίνει ένα νέο πρότυπο συναλλαγών στις ιδιωτικές αγορές τεχνητής νοημοσύνης», υπογραμμίζει το δημοσίευμα του Axios.