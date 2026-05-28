CNL CAPITAL: Έξι νέες επενδύσεις το α’ τετράμηνο του 2026 – Νέο εγχείρημα η Finvo

H CNL CAPITAL παρουσίασε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την Τετάρτη αναλυτικά στοιχεία για την πορεία της εταιρείας το α’ τετράμηνο του 2026.

Στην αναλυτική παρουσίαση επισημαίνεται πως η CNL CAPITAL συνεχίζει σταθερά την επενδυτική της δραστηριότητα και το 2026, με αποτέλεσμα κατά τους πρώτους 4 μήνες να έχει πραγματοποιήσει 6 νέες επενδύσεις, εκταμιεύοντας το συνολικό ποσό των €2.48 εκατ.

Παράλληλα, αντλήθηκαν μέσω της έκδοσης 3 νέων ομολογιακών δανείων, δανειακά κεφάλαια ύψους €2.28 εκατ., τα οποία έχουν ήδη διατεθεί πλήρως σε επενδύσεις.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της αίτησης της CNL Commercial Finance, θυγατρικής της Εταιρείας, για την παροχή αδείας παροχής υπηρεσιών factoring.

Διεθνής αβεβαιότητα

Επισημαίνεται βέβαια πως έπειτα από ένα επεισοδιακό 2025, όπου η ανατροπή της παραδοσιακής οικονομικής αλλά και γεωπολιτικής στρατηγικής των ΗΠΑ προκάλεσε αρκετές βραχυχρόνιες αναταράξεις, αλλά χωρίς σοβαρό τελικό αντίκτυπο στις αγορές, το 2026 ξεκίνησε με ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα για την τελική έκβαση του, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταραχές στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Σε μεγάλο βαθμό βλέπουμε μια επανάληψη των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία προ 4 ετών: άνοδος τιμών πρώτων υλών – >άνοδος πληθωρισμού->άνοδος επιτοκίων. Το μοναδικό αναπάντητο ερώτημα είναι εάν το μακροοικονομικό σοκ θα αποδειχθεί αυτή τη φορά μικρότερο ή μεγαλύτερο.

Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, η Ελλάδα εξακολουθεί να επιδεικνύει σταθερή κι ισχυρή βελτίωση των κρατικών οικονομικών, κάτι που αναβαθμίζει συνεχώς την εικόνα της στις αγορές και διατηρεί αμείωτο το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.

Με το 2026 να είναι προεκλογική χρονιά, αναμένεται με ενδιαφέρον κατά πόσον η πολιτική αβεβαιότητα ή/και μια πιθανή πλειοδοσία παροχών θα μπορούσε να αναστείλει αυτή τη θετική εικόνα.

Η Capital αναμένει θετικές εξελίξεις

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, πάντως, για τη CNL CAPITAL το 2026 αναμένεται να είναι μια κομβική χρονιά ιδιαίτερα θετικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πορεία της κλασικής επενδυτικής δραστηριότητας αναμένεται βελτιωμένη, καθώς η CNL CAPITAL έχει αποδείξει πως μπορεί να πλοηγείται αποτελεσματικά σε ταραγμένα νερά: η άνοδος των επιτοκίων αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα της, ενώ με τη συσωρευμένη εμπειρία της στη διαχείριση κινδύνων, προσδοκάται πως θα διατηρήσει ανέπαφη τη σημερινή υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου της.

Το σημαντικότερο όμως γεγονός του 2026 είναι το ξεκίνημα της λειτουργίας της θυγατρικής Εταιρείας στο χώρο του factoring. Πέραν από τις ισχυρές προοπτικές αυτής της νέας δραστηριότητας, η εξέλιξη αυτή θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο για τη CNL CAPITAL σε πολλαπλά επίπεδα.

Νέο εγχείρημα η Finvo

Η FINVO είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα αγοραπωλησίας τιμολογίων που ανέπτυξε η CNL CAPITAL με ίδιες δυνάμεις κατά την τελευταία τριετία.

H FINVO θα μεταβιβαστεί πριν την έναρξη εμπορικής λειτουργίας της, στην εταιρεία CNL Commercial Finance, η οποία θα είναι θυγατρική της CNL CAPITAL με αδειοδότηση ως εταιρεία factoring από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η CNL Commercial Finance έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης της από την ΤτΕ, με μοναδική πλέον εκκρεμότητα την κατάθεση του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου των €4,5εκατ. Είναι μόλις η έβδομη αδειοδοτημένη εταιρεία factoring στην Ελλάδα, με τις υπόλοιπες έξι να ανήκουν όλες στις τράπεζες.

Η FINVO είναι έτοιμη να ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία της το φθινόπωρο 2026.