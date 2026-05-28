IEA: Στα 3,4 τρισ. δολάρια οι επενδύσεις στην ενέργεια το 2026 – Ο πόλεμος στο Ιράν αναδιαμορφώνει τις στρατηγικές των χωρών

Ο πόλεμος στο Ιράν ωθεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους, αναζητώντας εναλλακτικές οδούς ανεφοδιασμού και αξιοποιώντας τους δικούς τους πόρους, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ.

«Βρισκόμαστε εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης ενεργειακής ασφάλειας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος και πιστεύω ότι αυτό θα αναδιαμορφώσει τις επενδυτικές στρατηγικές σε παγκόσμια κλίμακα, όπως συνέβη με τις μείζονες αναταράξεις που γνώρισε ο τομέας της ενέργειας μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις των χρόνων του 1970», δήλωσε ο Μπιρόλ στην τελευταία έκθεση του IEA «World Energy Investment».

Η έκδοση υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή κρίση που προκύπτει από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, αλλάζει τις αντιλήψεις για τον κίνδυνο και ενισχύει τις προσπάθειες προς μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Λίγα μόλις χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που επικεντρώθηκε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, το σημερινό σοκ της προσφοράς αναμένεται να αφήσει ένα διαρκές αποτύπωμα στις μελλοντικές επενδυτικές προτεραιότητες, ιδίως στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, όπου οι επιπτώσεις των διαταραχών στις ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ έχουν γίνει πιο έντονα αισθητές, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Ήδη βλέπουμε εντατικές προσπάθειες τόσο από τις χώρες παραγωγής όσο και από τις χώρες κατανάλωσης για τη διαφοροποίηση των εμπορικών οδών και των πηγών ενέργειας – όπως η προώθηση νέων αγωγών και άλλων υποδομών εφοδιασμού, αφενός, και η στροφή προς τους εγχώρια διαθέσιμους πόρους, αφετέρου: Από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πυρηνική ενέργεια έως άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σε ορισμένες περιπτώσεις – καθώς και ευρύτερα μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, την επέκταση της ηλεκτροδότησης και την επιτάχυνση της ενεργειακής απόδοσης», δήλωσε ο Μπιρόλ.

Ο IEA εκτιμά ότι οι επενδύσεις σε πετρέλαιο θα μειωθούν για τρίτο συνεχόμενο έτος το 2026, υποχωρώντας κάτω από τα 500 δισ. δολάρια παρά την αύξηση των τιμών του αργού.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια που θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές, οι μεγάλοι χρόνοι υλοποίησης των έργων, οι περιορισμοί στην αλυσίδα εφοδιασμού και οι πιο αυστηρές προβλέψεις για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις περιορίζουν τις βραχυπρόθεσμες δαπάνες εκτός της Μέσης Ανατολής.

Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις σε φυσικό αέριο προβλέπεται να ανέλθουν στα 330 δισ. δολάρια, που είναι το υψηλότερο επίπεδο εδώ και μια δεκαετία, υποστηριζόμενες από το κύμα νέων έργων εξαγωγής LNG, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ.

Ωστόσο, οι παγκόσμιες επενδύσεις στην ενέργεια θα φτάσουν τα 3,4 τρισ. δολάρια το 2026, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον IEA.

Από αυτά, περίπου 2,2 τρισ. αναμένεται να διατεθούν το 2026 σε ηλεκτρικά δίκτυα, αποθήκευση, καύσιμα χαμηλών εκπομπών, πυρηνική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή απόδοση και ηλεκτροδότηση.

Επίσης, περίπου 1,2 τρισ. δολάρια πρόκειται να επενδυθούν σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα.

