kambo,-μια-θανατηφόρα-τελετουργία-«ευεξίας»-με-δηλητήριο-από-βάτραχο:-Ο-Ορλάντο-Μπλουμ-την-έκανε-μόδα,-αλλά-οι-ειδικοί-κρούουν-τον-κώδωνα-του-κινδύνου

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους σοβαρούς κινδύνους που κρύβουν ορισμένα τελετουργικά «ευεξίας», μετά τον θάνατο ενός 40χρονου Βρετανού, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε θεραπεία «αποτοξίνωσης» με δηλητηριώδεις εκκρίσεις βατράχου.

Ο Κρίστιαν Τρεντ πέθανε από ύποπτη δηλητηρίαση μετά τη λήψη kambo, μιας ουσίας που χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε τελετές «καθαρισμού» στη Νότια Αμερική, αλλά τα τελευταία χρόνια κερδίζει δημοτικότητα και στην Ευρώπη.

Τι είναι το kambo και πώς εφαρμόζεται

Το kambo προέρχεται από τις εκκρίσεις του δέρματος του βατράχου Phyllomedusa bicolor. Κατά τη διαδικασία, το ζώο συγκρατείται με τα άκρα τεντωμένα, γεγονός που προκαλεί μια αμυντική αντίδραση λόγω στρες και οδηγεί στην απελευθέρωση μιας κηρώδους ουσίας από το δέρμα του.

Στις τελετές, οι συμμετέχοντες κάθονται συνήθως σε κύκλο, ενώ ένας σαμάνος δημιουργεί μικρά εγκαύματα στο ανώτερο στρώμα του δέρματος με ένα καυτό ραβδί. Στη συνέχεια, το αποξηραμένο kambo εφαρμόζεται πάνω στις πληγές για περίπου 15 λεπτά. Σε γυναίκες, τα σημεία καύσης γίνονται συνήθως στα πόδια, ενώ στους άνδρες στα χέρια ή το στήθος.

Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται από αυτόχθονες φυλές του Αμαζονίου εδώ και αιώνες, κυρίως σε τελετές που σχετίζονται με τη γονιμότητα ή την «κάθαρση», με στόχο την αποβολή των «τοξινών» από το σώμα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η προβολή της από διασημότητες, όπως ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ, την έφερε στο προσκήνιο ως τάση ευεξίας.

Ο Μπλουμ έχει δηλώσει ότι έχει υποβληθεί στο τελετουργικό αρκετές φορές. Μιλώντας στο περιοδικό GQ το 2024, περιέγραψε τη διαδικασία ως ιδιαίτερα έντονη, λέγοντας ότι το δέρμα καίγεται σε μικρά σημεία και στη συνέχεια εφαρμόζεται «δηλητήριο από τον Αμαζόνιο». Όπως είπε, «προκαλεί μια αίσθηση θανάτου» και μια έντονη σωματική κάθαρση, που μπορεί να περιλαμβάνει εμετό και διάρροια.

Οι ισχυρισμοί περί «κάθαρσης» και οι προειδοποιήσεις των ειδικών

Οι υποστηρικτές του kambo ισχυρίζονται ότι «καθαρίζει» το σώμα, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και μπορεί να βοηθήσει ακόμη και σε καταστάσεις όπως ο εθισμός ή ο καρκίνος. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν οποιοδήποτε θεραπευτικό όφελος.

Η καθηγήτρια Penny Ward, φαρμακευτική εμπειρογνώμονας στο King’s College London, δήλωσε στη Daily Mail ότι, παρ’ ότι υπάρχει ιατρικό ενδιαφέρον για ορισμένα πεπτίδια που περιέχονται στις εκκρίσεις του βατράχου, τα οφέλη δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά. Αντίθετα, έχουν καταγραφεί πολλαπλές περιπτώσεις τοξικότητας και αρκετοί θάνατοι σε διάφορες χώρες.

Η ουσία είναι δηλητηριώδης, ικανή να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, όπως έντονο εμετό, διάρροια, σπασμούς, ταχυκαρδία, εξαιρετικά χαμηλή αρτηριακή πίεση και, σε ακραίες περιπτώσεις, θάνατο. Σοβαρότερες επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν ψύχωση, καθώς και βλάβες στους νεφρούς, το ήπαρ και το πάγκρεας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί και επεισόδια επικίνδυνης υπερενυδάτωσης, πιθανώς επειδή ορισμένες τελετές ενθαρρύνουν την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού πριν από τη διαδικασία.

Παρά τις προειδοποιήσεις, το kambo γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές στην Ευρώπη και στη Βρετανία. Ορισμένα ζευγάρια φέρονται να το αναζητούν για λόγους γονιμότητας, ενώ άλλοι το χρησιμοποιούν ως μέθοδο «αποτοξίνωσης».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το kambo δεν είναι εγκεκριμένο και όσοι το χορηγούν δεν ελέγχονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας, τη MHRA. Αντίθετα, άλλες χώρες έχουν ήδη λάβει αυστηρά μέτρα. Η Αυστραλία το κατέταξε το 2021 ως απαγορευμένο δηλητήριο, μετά τον θάνατο της Νατάσα Λέχνερ, μιας παχύσαρκης γυναίκας, η οποία προσπάθησε, μέσω του kambo, να βελτιώσει την υγεία της.

Ωστόσο, η ουσία προκάλεσε σοβαρή καρδιακή αντίδραση και η γυναίκα πέθανε αιφνίδια. Μετά τον θάνατό της, ιατροδικαστής προειδοποίησε ότι ευάλωτοι άνθρωποι εμπιστεύονται συχνά λεγόμενους «θεραπευτές», οι οποίοι δεν διαθέτουν ούτε βασική εκπαίδευση πρώτων βοηθειών.