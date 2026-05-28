Snowflake: Ισχυρό guidance και συμφωνία 6 δισ. δολαρίων με Amazon – Άλμα 36% της μετοχής

Άλμα έως 36% έκανε στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street η μετοχή της Snowflake αφότου η εταιρεία λογισμικού εξέδωσε ισχυρότερο από το αναμενόμενο guidance για το σύνολο του έτους και υπέγραψε συμφωνία ύψους 6 δισ. δολαρίων για τη χρήση συστημάτων cloud και τσιπ της Amazon.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναμένει τα έσοδα να αυξηθούν κατά περίπου 31% στα 5,84 δισ. δολάρια για το έτος που λήγει τον Ιανουάριο του 2027, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης του Φεβρουαρίου για 5,66 δισ. δολάρια. Σημειώνεται πως οι πωλήσεις προϊόντων αντιπροσωπεύουν το 95% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Επιπλέον, δεσμεύθηκε να δαπανήσει επιπλέον 6 δισ. δολάρια για τις υπηρεσίες Amazon Web Services, κάτι που περιλαμβάνει τη χρήση των επεξεργαστών γενικής χρήσης Graviton της Amazon, οι οποίοι ανταγωνίζονται τα προϊόντα της Intel Corp.

«Οι ομάδες μας συνεργάζονται εξαιρετικά καλά και προωθούμε πολλές κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Snowflake, Sridhar Ramaswamy, σχετικά με τη συμφωνία.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, που έληξε στις 30 Απριλίου, τα έσοδα από προϊόντα αυξήθηκαν κατά 34% στα 1,33 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των 1,27 δισ. δολαρίων. Οι εναπομένουσες υποχρεώσεις απόδοσης, ένας δείκτης των παραγγελιών, ανήλθαν σε 9,21 δισ. δολάρια, υπολείπονται της μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 9,43 δισ. δολάρια.