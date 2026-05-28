Temu: «Καμπάνα» 200 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν – Στο στόχαστρο τα παράνομα προϊόντα

Η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο ύψους 200 εκατ. ευρώ στην Temu στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), καθώς θεωρεί ότι η εταιρεία δεν έκανε αρκετά για να σταματήσει την πώληση παράνομων προϊόντων.

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή δείχνουν ότι οι καταναλωτές στην ΕΕ είναι πολύ πιθανό να συναντήσουν παράνομα αντικείμενα στο Temu.

Η εκτίμηση κινδύνου του Temu για το 2024 υπολείπεται των προτύπων που ορίζονται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες:

Βασίζεται σε γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στο σύνολό του και όχι σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την υπηρεσία της Temu, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων εκθέσεων και δοκιμών.

Υποτίμησε σοβαρά τη συχνότητα με την οποία οι καταναλωτές της ΕΕ είναι πιθανό να βρουν παράνομα αντικείμενα. Τα στοιχεία από μια διαδικασία «mystery shopping» που συμπεριλήφθηκε στην έρευνα της Επιτροπής δείχνουν ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό των επιλεγμένων φορτιστών απέτυχε σε βασικές δοκιμές ασφάλειας, ενώ ένα υψηλό ποσοστό δοκιμασμένων παιδικών παιχνιδιών ενείχε κινδύνους για την ασφάλεια μέσης έως υψηλής σοβαρότητας, καθώς περιέχουν χημικές ουσίες που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ασφάλειας ή ενέχουν κινδύνους ασφυξίας λόγω αποσπώμενων εξαρτημάτων.

Δεν αξιολόγησε δεόντως τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός της υπηρεσίας της -συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων προτάσεων και των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων – θα μπορούσε να ενισχύσει τους κινδύνους διάδοσης παράνομων προϊόντων.

Στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τέτοιες πλατφόρμες υποχρεούνται να αξιολογούν επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με τις υπηρεσίες τους και να θεσπίζουν αντίστοιχα μέτρα μετριασμού των κινδύων.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε σήμερα υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της παράβασης, τη σοβαρότητά της όσον αφορά τους θιγόμενους χρήστες της ΕΕ και τη διάρκειά της. Η μη διενέργεια κατάλληλων εκτιμήσεων κινδύνου —ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της αρχιτεκτονικής της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες— συνιστά ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Temu έχει προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Επιτροπή.