wall:-Ο-πληθωρισμός-καθησυχάζει,-αλλά-το-πετρέλαιο-και-η-Μέση-Ανατολή-ανησυχούν-τις-αγορές

Ο δείκτης S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος την Πέμπτη 28/5, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία κινήθηκαν εντός των εκτιμήσεων, αλλά και τη νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό λίγο μετά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ο ευρύτερος δείκτης υποχωρεί κατά 0,07% στις 7.516,15 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 0,13% στις 26.640,732 μονάδες. Ο Dow Jones υποχωρεί 0,17% στις 50,558.60 μονάδες.

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Απρίλιο κατέγραψε εποχικά προσαρμοσμένη αύξηση 0,4% σε μηνιαία βάση, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8%, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 0,5% σε μηνιαία βάση και 3,8% σε ετήσια βάση.

Η χαμηλότερη του αναμενομένου μηνιαία μέτρηση ενίσχυσε τις ελπίδες των επενδυτών ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αρχίζουν να υποχωρούν, παρά το γεγονός ότι ο ετήσιος δείκτης παραμένει σημαντικά υψηλότερος από τον στόχο 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν, με το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate να ενισχύεται περίπου 2% και να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%, υπερβαίνοντας τα 96 δολάρια.

Η άνοδος καταγράφηκε μετά τη δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim. Είχαν προηγηθεί νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης στο Ιράν.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Snowflake εκτινάχθηκε κατά 38% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αφού η εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud ανακοίνωσε καλύτερες των αναμενόμενων προβλέψεις για το δεύτερο δημοσιονομικό τρίμηνο, καθώς και ισχυρότερα αποτελέσματα εσόδων και κερδών για το πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, γνωστοποίησε συμφωνία ύψους 6 δισ. δολαρίων με την Amazon Web Services για διάστημα πέντε ετών.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε οδηγήσει τον Dow Jones σε νέο ενδοσυνεδριακό και κλείσιμο-ρεκόρ την Τετάρτη. Οι τιμές του αργού είχαν υποχωρήσει μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο ότι οι συνομιλίες με το Ιράν σημειώνουν πρόοδο και ότι η αμερικανική κυβέρνηση προτιμά «τη διαπραγματευτική και διπλωματική οδό».

Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν δημοσίευμα της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη δεσμεύεται να αποκαταστήσει την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε έναν μήνα από ενδεχόμενη συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το Reuters. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για «εντελώς κατασκευασμένη πληροφορία».