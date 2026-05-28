wall-σε-νέα-ρεκόρ:-Εκτόξευση-nasdaq-και-s&p-500-με-«καύσιμο»-το-ράλι-της-τεχνολογίας

Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έκλεισαν την Πέμπτη 28/5 σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς ο τεχνολογικός τομέας επανήλθε σε ηγετικό ρόλο και οι επενδυτές αξιολόγησαν μια αναφερόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για παράταση της εκεχειρίας.

Ο ευρύτερος δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,58% στις 7.563,63 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,91% στις 26.917,47 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε επίσης υψηλότερα, κατά 0,05%, στις 50.668,97 μονάδες.

Οι τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, μετά από ισχυρές προβλέψεις κερδοφορίας της Snowflake, οι οποίες αναζωπύρωσαν τον ενθουσιασμό γύρω από το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή εκτοξεύθηκε κατά 36,5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό της, μετά την ανακοίνωση θετικών προβλέψεων για το δεύτερο τρίμηνο και καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων στο προηγούμενο τρίμηνο. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης σχέδιο δαπανών 6 δισ. δολαρίων για την Amazon Web Services σε βάθος πενταετίας.

Η ανακοίνωση αυτή ενίσχυσε και άλλες μετοχές λογισμικού επιχειρήσεων, με το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector να καταγράφει άνοδο 2,7%. Οι μετοχές εταιρειών μνήμης ενισχύθηκαν, με τη Sandisk να κερδίζει 3,3%, ενώ κολοσσοί των ημιαγωγών όπως η Qualcomm και η Advanced Micro Devices σημείωσαν άνοδο 4,2% και 4,6% αντίστοιχα.

Οι αγορές έφτασαν στα υψηλά της συνεδρίασης μετά από δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία περιφερειακή πηγή, ανέφερε ότι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών για την παράταση της εκεχειρίας και τη συνέχιση διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε ακόμη δώσει την τελική του έγκριση.

«Η αγορά ανέμενε ένα τέτοιο μνημόνιο κατανόησης», δήλωσε ο David Wagner, επικεφαλής μετοχών στην Aptus Capital Advisors. «Πιθανότατα θα δούμε τις μετοχές διακριτικής κατανάλωσης να αντιδρούν πρώτες σε αυτό το νέο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει την αγορά υψηλότερα».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά μετά την είδηση. Τα συμβόλαια αργού West Texas Intermediate διαμορφώθηκαν περίπου στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κινήθηκε γύρω στα 94 δολάρια. Και τα δύο είχαν κινηθεί υψηλότερα νωρίτερα μέσα στην ημέρα, μετά από αναφορές ότι η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά είχε στοχεύσει αμερικανική αεροπορική βάση, σύμφωνα με το Tasnim News Agency, ενώ οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις σε στρατιωτικό στόχο στο Ιράν.

Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε επίσης από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία μείωσαν ορισμένες ανησυχίες για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιμών προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκε κατά 0,4% τον Απρίλιο, χαμηλότερα από το 0,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός παρέμεινε στο 3,8%.

Η χαμηλότερη μηνιαία ένδειξη ενίσχυσε την εκτίμηση των επενδυτών ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται, παρότι ο ετήσιος ρυθμός παραμένει πάνω από τον στόχο 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).