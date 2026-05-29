Έλαστρον:-Πώληση-βιομηχανικού-ακινήτου-στη-Σίνδο-έναντι-8,4-εκατ.-ευρώ

Την πώληση βιομηχανικού ακινήτου στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε η “ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΕΒΕ – Χαλυβουργικά Προϊόντα”, ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η κατά 100% θυγατρική της “Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος Μον. Α.Ε.” προχώρησε στις 28 Μαΐου 2026 στην πώληση του ακινήτου έναντι συνολικού τιμήματος 8,4 εκατ. ευρώ.

Το ακίνητο βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης και η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

Η εταιρεία δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον αγοραστή ή την επίδραση της συναλλαγής στα οικονομικά της μεγέθη.