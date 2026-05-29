Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Παρασκευή (29/5), καθώς οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στις 626 μονάδες με άνοδο της τάξης του 0,14%, ενώ οι περισσότεροι κλάδοι και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX έκλεισε στις 25.113,06 μονάδες με οριακή άνοδο 0,08%, ενώ την ίδια στιγμή ο γαλλικός CAC ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με χασούρα 0,07% στις 8.183,34 μονάδες και ο βρετανικός FTSE άφησε την εβδομάδα με απώλειες 0,2% στις 10.405,34 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ σημείωσε κέρδη 0,42% στις 50.036,75 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ τερμάτισε με άνοδο 0,49% στις 18.368,30 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Aerospace and Defense ενισχύθηκε πάνω από 0,5% καθώς οι μετοχές αμυντικών εταιρειών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, μετά την είδηση πως ρωσικό drone χτύπησε πολυκατοικία στη Ρουμανία.

Σημειώνεται πως οι αμυντικές μετοχές είχαν ήδη κέρδη την Πέμπτη (28/5), μετά την επικύρωση από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας δανειακής συμφωνίας 90 δισ. ευρώ (104,6 δισ. δολαρίων) με την ΕΕ, ενώ ο κλάδος αντιστάθηκε σε μια γενικευμένη πτώση που επηρέασε τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Παράλληλα, η Creotech Instruments έκλεισε με άνοδο 4% και Airbus στο +2%, γεγονός που κατέταξε τις μετοχές και των δύο εταιρειών μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου σήμερα.