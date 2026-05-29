Ασία-σε-τροχιά-ρεκόρ:-kospi-και-topix-«αψηφούν»-την-ένταση-στο-Ιράν-με-οδηγό-την-τεχνολογία

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή 29/5, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να καταγράφει νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό και τον ιαπωνικό Topix να σημειώνει νέο ρεκόρ όλων των εποχών, καθώς οι επενδυτές επέλεξαν να αγνοήσουν την αναζωπύρωση της έντασης με το Ιράν και να επικεντρωθούν στο ράλι των τεχνολογικών μετοχών και στα ιστορικά υψηλά της Wall Street.

Πιο αναλυτικά, ο Kospi ενισχύθηκε πάνω από 3%, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά, πριν περιορίσει ελαφρώς τα κέρδη του. Αντίθετα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 3,17%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 2,49%, ενώ ο Topix κέρδισε 1,86%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Ισχυρή άνοδο σημείωσε η μετοχή της Samsung Electronics, η οποία ενισχύθηκε έως και 6,51%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι ξεκίνησε τη διάθεση δειγμάτων της νέας γενιάς chip μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) σε πελάτες παγκοσμίως.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,72%.

Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 1,1%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Fars, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους προς μη προσδιορισμένους στόχους αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Η νέα στρατιωτική δραστηριότητα στο νότιο Ιράν σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς το Κουβέιτ και ανέπτυξε επιθετικά drones μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα την Πέμπτη, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν «σε μεγάλο βαθμό συμφωνήσει» στους όρους μιας συμφωνίας που αποσκοπεί στην προσωρινή παύση της τρίμηνης σύγκρουσης.

Τα futures της Wall Street κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητα μετά τα νέα ιστορικά υψηλά που σημείωσαν και οι τρεις βασικοί δείκτες την Πέμπτη, με ώθηση από το ράλι των τεχνολογικών μετοχών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100 διαπραγματεύονταν κοντά στα επίπεδα αμετάβλητου, ενώ τα futures του Dow Jones ενισχύονταν κατά 7 μονάδες ή λιγότερο από 0,1%.

Στις ΗΠΑ, ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,58% στις 7.563,63 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,91% στις 26.917,47 μονάδες, με αμφότερους τους δείκτες να καταγράφουν και ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά. Ο Dow Jones σημείωσε οριακή άνοδο 0,05% στις 50.668,97 μονάδες.

Οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος μετά τις ισχυρές προβλέψεις της Snowflake, που αναζωπύρωσαν τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η μετοχή της εταιρείας εκτινάχθηκε κατά 36,5%, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή της, καθώς ανακοίνωσε αισιόδοξες προβλέψεις για το δεύτερο δημοσιονομικό τρίμηνο και αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων. Παράλληλα, γνωστοποίησε συμφωνία ύψους 6 δισ. δολαρίων με την Amazon Web Services για τα επόμενα πέντε χρόνια.