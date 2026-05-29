ΒΟΑΚ: Μέσα στο καλοκαίρι παραδίδονται τα πρώτα 10 χλμ. στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, σε ανάρτησή του έπειτα την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα ο κ. Ταχιάος επισήμανε πως το έργο εκτελείται ως δημόσιο έργο και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου οδικού άξονα αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο καλοκαίρι. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο τμήμα του ΒΟΑΚ προβλέπει τη βελτίωση και διαπλάτυνση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, σε διαχωρισμένο οδόστρωμα συνολικού πλάτους 22,25 μέτρων. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πλήρους δικτύου εγκάρσιων και παράπλευρων οδών, καθώς και η κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στις περιοχές Νεάπολη, Λίμνες και Άγιος Νικόλαος. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή τεσσάρων γεφυρών διπλού κλάδου, μίας γέφυρας μονού κλάδου, οκτώ κάτω διαβάσεων, καθώς και πέντε έργων μερικής και ολικής κάλυψης λωρίδων κυκλοφορίας, μαζί με έργα αντιστήριξης.

Στις παρεμβάσεις εντάσσονται ακόμη συνοδά υδραυλικά έργα και έργα διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι το έργο προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, επισημαίνοντας τη σημασία του ΒΟΑΚ για την αναβάθμιση των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη.