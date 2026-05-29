Γουάνγκ-Γι:-Ο-Καναδάς-θα-μπορούσε-να-αυξήσει-τις-εξαγωγές-προς-την-Κίνα-κατά-100%

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Καναδάς θα μπορούσε ενδεχομένως να ξεπεράσει τον στόχο του για αύξηση των εξαγωγών προς την Κίνα κατά 50% έως το 2030, σε συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ.
Ο Γουάνγκ δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι εξαγωγές του Καναδά προς την Κίνα θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 100%, αξιοποιώντας τη δυναμική μεταξύ των δύο χωρών.
- Reuters
