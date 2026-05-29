ΓΣΕΒΕΕ:-Να-μην-αποκλείονται-κλάδοι-της-οικονομίας-από-τη-χρηματοδότηση-ευρωπαϊκών-πόρων

Την ανάγκη πρόσβασης του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους δημόσιους ευρωπαϊκούς πόρους αναδεικνύει η ΓΣΕΒΕΕ σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τη δράση «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή, εκσυγχρονισμό και ανάκαμψη» του Προγράμματος «Αττική 2021-2027».

Η συνομοσπονδία επισημαίνει ότι ο καθορισμός των αξόνων προτεραιότητας κάθε προγραμματικής περιόδου δεν μπορεί να γίνεται χωρίς τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν είναι αποδεκτός ο αποκλεισμός σημαντικών κλάδων της οικονομίας από χρηματοδοτικά εργαλεία με αποφάσεις αιρετών φορέων.

Όπως αναφέρει, στη σημερινή προγραμματική περίοδο περιλαμβάνονται άξονες όπως η αγροτοδιατροφική αλυσίδα, η κυκλική οικονομία και ο τουρισμός – πολιτισμός, ωστόσο από τη συγκεκριμένη δράση απουσιάζουν βασικοί τομείς δραστηριότητας.

Ειδική αναφορά γίνεται στον κλάδο της εστίασης, ο οποίος – σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ – συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό και την αγροτοδιατροφική αλυσίδα, διαθέτει υψηλές ενεργειακές ανάγκες και αντιμετωπίζει αυξημένα κόστη τα τελευταία χρόνια. Η Συνομοσπονδία σημειώνει ότι πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αττική, με σημαντική συμβολή στην απασχόληση και στην εμπειρία των επισκεπτών της περιοχής.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει αδικαιολόγητο και τον αποκλεισμό των δραστηριοτήτων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κλάδους με υψηλές ενεργειακές ανάγκες και αυξημένες απαιτήσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, εκτός της δράσης έχουν μείνει επίσης το σύνολο του πρωτογενούς τομέα της Αττικής, το εμπόριο και τα τεχνικά επαγγέλματα, παρά το γεγονός ότι – όπως αναφέρει – οι δραστηριότητές τους συνδέονται με τους βασικούς αναπτυξιακούς άξονες της χώρας.

Η συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι από τη δράση, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 140 εκατ. ευρώ για την Αττική, έχουν ενταχθεί μόλις 949 έργα, ενώ στην περιφέρεια δραστηριοποιούνται σχεδόν 400.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 99% είναι μικρές επιχειρήσεις. Όπως εκτιμά, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αντιστοιχούν μόλις στο 3% της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της Αττικής.

Καταλήγοντας, η ΓΣΕΒΕΕ καλεί τους αρμόδιους φορείς σε δημόσιο διάλογο για τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου, ζητώντας τη διαμόρφωση όρων που θα διασφαλίζουν τη συμμετοχή του συνόλου της οικονομίας στα χρηματοδοτικά εργαλεία και στους δημόσιους πόρους χωρίς αποκλεισμούς.