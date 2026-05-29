ΔΕΗ:-Στο-33,4%-η-συμμετοχή-του-Δημοσίου-μετά-την-ΑΜΚ

Μεταβολές στην έμμεση και άμεση συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Πριν από την ΑΜΚ της ΔΕΗ, το Ελληνικό Δημόσιο είχε έμμεση συμμετοχή ύψους 35,3% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (“ΕΕΣΥΠ”), της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της ΑΜΚ της ΔΕΗ, έλαβαν χώρα τα εξής:

α) Το Ελληνικό Δημόσιο απέκτησε (διά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενεργούντος βάσει σχετικά προβλεπόμενης δυνατότητας στο άρθρο 119 του Ν. 5301/2026) άμεση συμμετοχή στη ΔΕΗ που αντιστοιχεί στο 11,58% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ (ήτοι 69.180.631 μετοχές).

β) Η ΕΕΣΥΠ δεν μετέσχε στην ΑΜΚ της ΔΕΗ. Ως εκ τούτου, η άμεση συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στη ΔΕΗ αντιστοιχεί πλέον σε ποσοστό 21,82% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ (ήτοι 130.349.860 μετοχές). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει αφενός άμεσα ποσοστό 11,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ, και αφετέρου έμμεσα (διά της ΕΕΣΥΠ της οποίας είναι μοναδικός μέτοχος) ποσοστό 21,82% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.

Συνεπώς, η συνολική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο άμεση όσο και έμμεση, ανέρχεται σε 199.530.491 μετοχές ΔΕΗ, αντιστοιχούσες στο 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.