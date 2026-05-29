Δύο αγορές εργασίας: οι άνδρες σε ιστορικό χαμηλό, οι γυναίκες σε άνοδο

01 Ανάλυση Η ανεργία γύρισε ανοδικά — και το βάρος το σηκώνουν οι γυναίκες Στο 9,5% σκαρφάλωσε το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο 2026, μισή μονάδα πάνω από πέρυσι. Είναι η πρώτη ετήσια άνοδος μετά από χρόνια αδιάκοπης αποκλιμάκωσης — αλλά το νούμερο κρύβει δύο αγορές εργασίας που κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google 9,5% Ποσοστό ανεργίας Απρ. 2026 +0,5 Μονάδες έναντι Απρ. 2025 452.305 Άνεργοι +6,3% Άνεργοι σε ετήσια βάση «Η πρώτη ετήσια άνοδος του ποσοστού μετά από διαδοχικές χρονιές αποκλιμάκωσης» Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε στις 29 Μαΐου 2026 τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον Απρίλιο. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 9,5%, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,0% τον Απρίλιο του 2025. Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και χρόνια που η ετήσια σύγκριση δείχνει επιδείνωση και όχι βελτίωση: μετά την κορύφωση του 28% το 2013, η καμπύλη κατέβαινε σχεδόν αδιάλειπτα — και τώρα σταματά για να ανεβεί μισή μονάδα. Σε απόλυτα μεγέθη, οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, αυξημένοι κατά 26.607 (+6,3%) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025. Οι απασχολούμενοι έμειναν ουσιαστικά στάσιμοι στα 4.318.719 άτομα, με οριακή μείωση 3.592 ατόμων (−0,1%) σε ετήσια βάση. Παράλληλα, τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού —όσοι ούτε εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία— υποχώρησαν κατά 57.141 (−1,9%) στα 2.949.960. Με απλά λόγια: το εργατικό δυναμικό μεγάλωσε, αλλά οι νέοι του «κάτοικοι» κατέληξαν στην ανεργία αντί στην απασχόληση. Πίνακας 1 · Απασχολούμενοι, άνεργοι, εκτός εργατικού δυναμικού & ποσοστό ανεργίας — Απρίλιος 2021–2026 Μέγεθος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Απασχολούμενοι 3.708.264 4.123.763 4.184.521 4.285.618 4.322.311 4.318.719 Άνεργοι 768.404 591.975 541.120 520.421 425.698 452.305 Εκτός εργ. δυναμικού 3.395.989 3.121.113 3.080.615 2.976.218 3.007.101 2.949.960 Ποσοστό ανεργίας 17,2% 12,6% 11,5% 10,8% 9,0% 9,5% Ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο κάθε έτους, 2012–2026 (εποχικά διορθωμένο) Η εικόνα της δεκαπενταετίας παραμένει εντυπωσιακή: από το 28,0% του Απριλίου 2013, το ποσοστό υποτριπλασιάστηκε. Όμως η ανοδική κάμψη του 2026 —έστω μικρή— είναι το πρώτο σαφές σημάδι ότι η αγορά εργασίας πλησιάζει τα όριά της και δεν μπορεί πλέον να βελτιώνεται με τους ρυθμούς της προηγούμενης πενταετίας.

02 Μεθοδολογία & αναθεωρήσεις Ο χειμώνας που ξαναγράφτηκε: όταν το 8% έγινε 10% Η μηνιαία πτώση από το 10,4% του Μαρτίου στο 9,5% του Απριλίου μοιάζει με βελτίωση. Αλλά ο Μάρτιος αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 1,4 μονάδα. Οι αναθεωρήσεις των χειμερινών μηνών είναι, ίσως, η πιο σημαντική —και λιγότερο προβεβλημένη— είδηση αυτής της ανακοίνωσης. — ✦ — Σε πρώτη ανάγνωση, η μηνιαία εικόνα είναι θετική: το ποσοστό υποχώρησε από 10,4% τον Μάρτιο σε 9,5% τον Απρίλιο, μια πτώση 0,9 μονάδας. Το πρόβλημα είναι ότι το 10,4% του Μαρτίου δεν είναι το νούμερο που είχαμε δει νωρίτερα. Στην προηγούμενη ανακοίνωση (29 Απριλίου 2026), ο Μάρτιος είχε εκτιμηθεί στο 9,0%· τώρα αναθεωρείται κατά +1,4 μονάδα. Η σύγκριση Απριλίου–Μαρτίου γίνεται, δηλαδή, με μια βάση που μεγάλωσε δραστικά εκ των υστέρων. Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη όσο γυρνάμε πίσω. Ο Ιανουάριος 2026 αναθεωρήθηκε από 8,0% σε 9,0% (+1,0), ο Φεβρουάριος από 8,6% σε 9,8% (+1,2) και ο Δεκέμβριος 2025 από 7,9% σε 8,2%. Με άλλα λόγια, η εντύπωση ότι η ανεργία είχε βυθιστεί κάτω από το 8% τον περασμένο χειμώνα δεν επιβεβαιώθηκε: τα τελικά τριμηνιαία δεδομένα μετατόπισαν ολόκληρη τη χειμερινή χρονοσειρά προς τα πάνω. «Το αφήγημα της ανεργίας κάτω από το 8% δεν άντεξε στις αναθεωρήσεις» Πίνακας 2 · Αναθεωρήσεις εποχικά διορθωμένου ποσοστού ανεργίας — προηγούμενη έναντι τρέχουσας εκτίμησης Μήνας Δημοσιευμένο 29/4/2026 Τρέχουσα εκτίμηση Μεταβολή (μον.) Νοέμβριος 2025 8,4% 8,6% +0,2 Δεκέμβριος 2025 7,9% 8,2% +0,3 Ιανουάριος 2026 8,0% 9,0% +1,0 Φεβρουάριος 2026 8,6% 9,8% +1,2 Μάρτιος 2026 9,0% 10,4% +1,4 Απρίλιος 2026 — 9,5% νέα εκτίμηση Παλαιά έναντι αναθεωρημένης εκτίμησης ποσοστού ανεργίας, Φεβ. 2025 – Απρ. 2026 Γιατί συμβαίνουν οι αναθεωρήσεις Οι μηνιαίες εκτιμήσεις βασίζονται σε μικρό υποσύνολο του δείγματος και αναθεωρούνται όταν οριστικοποιείται το πλήρες τρίμηνο (διαδικασία benchmarking). Επιπλέον, ο αλγόριθμος εποχικής διόρθωσης (TRAMO&SEATS, μέσω του λογισμικού JDemetra+ της Eurostat) επανυπολογίζει ολόκληρη τη χρονοσειρά κάθε φορά που προστίθεται νέος μήνας. Η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ προειδοποιεί ότι εκτιμήσεις της τάξης των 10.000 ατόμων συνοδεύονται από συντελεστή μεταβλητότητας τουλάχιστον 15% — γι’ αυτό οι μηνιαίες ενδείξεις διαβάζονται ως τάση, όχι ως ακριβές σημείο. Οι μηνιαίες εκτιμήσεις βασίζονται σε μικρό υποσύνολο του δείγματος και αναθεωρούνται όταν οριστικοποιείται το πλήρες τρίμηνο (διαδικασία). Επιπλέον, ο αλγόριθμος εποχικής διόρθωσης (TRAMO&SEATS, μέσω του λογισμικού JDemetra+ της Eurostat)κάθε φορά που προστίθεται νέος μήνας. Η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ προειδοποιεί ότι εκτιμήσεις της τάξης των 10.000 ατόμων συνοδεύονται από συντελεστή μεταβλητότητας τουλάχιστον 15% — γι’ αυτό οι μηνιαίες ενδείξεις διαβάζονται ως τάση, όχι ως ακριβές σημείο.

03 Έμφυλη διάσταση Δύο αγορές εργασίας: οι άνδρες σε ιστορικό χαμηλό, οι γυναίκες σε άνοδο Το ενιαίο 9,5% συγκαλύπτει μια απότομη απόκλιση. Η ανδρική ανεργία υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο της εξαετίας, ενώ η γυναικεία αναπήδησε σχεδόν τρεις μονάδες. Το χάσμα διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο. — ✦ — Η ανάλυση κατά φύλο αποκαλύπτει την πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από την ετήσια άνοδο. Η ανεργία των ανδρών έπεσε στο 5,9%, από 7,3% τον Απρίλιο του 2025 — το χαμηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την εξαετή σειρά. Την ίδια στιγμή, η ανεργία των γυναικών εκτινάχθηκε στο 13,7%, από 11,0%, αναστρέφοντας τη σταθερή αποκλιμάκωση των προηγούμενων ετών. Το αποτέλεσμα είναι ένα έμφυλο χάσμα 7,8 μονάδων, υπερδιπλάσιο από τις 3,7 μονάδες του Απριλίου 2025. Η συνολική άνοδος του ποσοστού δεν είναι, επομένως, μια ομοιόμορφη επιδείνωση: είναι αποτέλεσμα της απότομης χειροτέρευσης στη γυναικεία απασχόληση, η οποία υπερκάλυψε τη συνεχιζόμενη βελτίωση στους άνδρες. Έμφυλο χάσμα ανεργίας 7,8 μονάδων — υπερδιπλάσιο μέσα σε έναν χρόνο Πίνακας 3 · Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο — Απρίλιος 2021–2026 Φύλο 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Άνδρες 13,7% 9,4% 8,6% 8,6% 7,3% 5,9% Γυναίκες 21,6% 16,5% 15,0% 13,6% 11,0% 13,7% Σύνολο 17,2% 12,6% 11,5% 10,8% 9,0% 9,5% Ποσοστό ανεργίας ανδρών & γυναικών και το έμφυλο χάσμα, 2021–2026 Η αναστροφή στη γυναικεία ανεργία είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο της ανακοίνωσης. Μετά από πέντε συνεχείς χρονιές πτώσης —από 21,6% το 2021 σε 11,0% το 2025— η απότομη επιστροφή στο 13,7% θέτει το ερώτημα αν πρόκειται για στατιστικό θόρυβο ενός μήνα ή για την αρχή μιας τάσης. Δεδομένης της μεταβλητότητας των μηνιαίων εκτιμήσεων, τα επόμενα τριμηνιαία στοιχεία θα κρίνουν την απάντηση.

04 Ηλικιακή ανάλυση Οι νέοι συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, οι ώριμες ηλικίες χάνουν Η ανεργία των νέων 15–24 ετών έπεσε ξανά, στο χαμηλότερο σημείο της σειράς. Όμως ο μεγάλος κορμός της αγοράς —οι 25 έως 74 ετών— κατέγραψε άνοδο, και εκεί κρύβεται ο όγκος της επιδείνωσης. — ✦ — Στους νέους 15–24 ετών, η ανεργία υποχώρησε οριακά στο 18,4%, από 19,1% — το χαμηλότερο επίπεδο της εξαετίας και πτώση που υπερβαίνει τις 26 μονάδες σε σχέση με το 44,8% του 2021. Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα 25–74 ετών, που συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα του εργατικού δυναμικού, το ποσοστό ανέβηκε στο 9,0%, από 8,4% πέρυσι. Η αντίθεση είναι σημαντική για τη συνολική ερμηνεία: επειδή η ομάδα 25–74 έχει πολλαπλάσιο βάρος στο σύνολο, η μικρή της άνοδος (+0,6 μονάδα) «τραβάει» το γενικό ποσοστό προς τα πάνω, παρά τη βελτίωση των νέων. Η ανεργία των νέων παραμένει, σε απόλυτο μέγεθος, υπερδιπλάσια του εθνικού μέσου όρου — ένα διαρθρωτικό χαρακτηριστικό που επιμένει ακόμη και στη φάση της αποκλιμάκωσης. Πίνακας 4 · Ποσοστό ανεργίας κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών — Απρίλιος 2021–2026 Ομάδα ηλικιών 2021 2022 2023 2024 2025 2026 15–24 ετών 44,8% 31,6% 29,8% 25,4% 19,1% 18,4% 25–74 ετών 15,8% 11,5% 10,3% 10,0% 8,4% 9,0% Σύνολο 17,2% 12,6% 11,5% 10,8% 9,0% 9,5% Ποσοστό ανεργίας κατά ομάδες ηλικιών, Απρίλιος 2021–2026