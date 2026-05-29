Δύο αγορές εργασίας: οι άνδρες σε ιστορικό χαμηλό, οι γυναίκες σε άνοδο

Ανεργία & απασχόληση
Απρίλιος 2026
Η ανεργία γύρισε ανοδικά — και το βάρος το σηκώνουν οι γυναίκες
Στο 9,5% σκαρφάλωσε το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο 2026, μισή μονάδα πάνω από πέρυσι. Είναι η πρώτη ετήσια άνοδος μετά από χρόνια αδιάκοπης αποκλιμάκωσης — αλλά το νούμερο κρύβει δύο αγορές εργασίας που κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις.
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε στις 29 Μαΐου 2026 τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον Απρίλιο. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 9,5%, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,0% τον Απρίλιο του 2025. Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και χρόνια που η ετήσια σύγκριση δείχνει επιδείνωση και όχι βελτίωση: μετά την κορύφωση του 28% το 2013, η καμπύλη κατέβαινε σχεδόν αδιάλειπτα — και τώρα σταματά για να ανεβεί μισή μονάδα.
Σε απόλυτα μεγέθη, οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, αυξημένοι κατά 26.607 (+6,3%) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025. Οι απασχολούμενοι έμειναν ουσιαστικά στάσιμοι στα 4.318.719 άτομα, με οριακή μείωση 3.592 ατόμων (−0,1%) σε ετήσια βάση. Παράλληλα, τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού —όσοι ούτε εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία— υποχώρησαν κατά 57.141 (−1,9%) στα 2.949.960. Με απλά λόγια: το εργατικό δυναμικό μεγάλωσε, αλλά οι νέοι του «κάτοικοι» κατέληξαν στην ανεργία αντί στην απασχόληση.
|Μέγεθος
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Απασχολούμενοι
|3.708.264
|4.123.763
|4.184.521
|4.285.618
|4.322.311
|4.318.719
|Άνεργοι
|768.404
|591.975
|541.120
|520.421
|425.698
|452.305
|Εκτός εργ. δυναμικού
|3.395.989
|3.121.113
|3.080.615
|2.976.218
|3.007.101
|2.949.960
|Ποσοστό ανεργίας
|17,2%
|12,6%
|11,5%
|10,8%
|9,0%
|9,5%
Η εικόνα της δεκαπενταετίας παραμένει εντυπωσιακή: από το 28,0% του Απριλίου 2013, το ποσοστό υποτριπλασιάστηκε. Όμως η ανοδική κάμψη του 2026 —έστω μικρή— είναι το πρώτο σαφές σημάδι ότι η αγορά εργασίας πλησιάζει τα όριά της και δεν μπορεί πλέον να βελτιώνεται με τους ρυθμούς της προηγούμενης πενταετίας.
Ο χειμώνας που ξαναγράφτηκε: όταν το 8% έγινε 10%
Η μηνιαία πτώση από το 10,4% του Μαρτίου στο 9,5% του Απριλίου μοιάζει με βελτίωση. Αλλά ο Μάρτιος αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 1,4 μονάδα. Οι αναθεωρήσεις των χειμερινών μηνών είναι, ίσως, η πιο σημαντική —και λιγότερο προβεβλημένη— είδηση αυτής της ανακοίνωσης.
Σε πρώτη ανάγνωση, η μηνιαία εικόνα είναι θετική: το ποσοστό υποχώρησε από 10,4% τον Μάρτιο σε 9,5% τον Απρίλιο, μια πτώση 0,9 μονάδας. Το πρόβλημα είναι ότι το 10,4% του Μαρτίου δεν είναι το νούμερο που είχαμε δει νωρίτερα. Στην προηγούμενη ανακοίνωση (29 Απριλίου 2026), ο Μάρτιος είχε εκτιμηθεί στο 9,0%· τώρα αναθεωρείται κατά +1,4 μονάδα. Η σύγκριση Απριλίου–Μαρτίου γίνεται, δηλαδή, με μια βάση που μεγάλωσε δραστικά εκ των υστέρων.
Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη όσο γυρνάμε πίσω. Ο Ιανουάριος 2026 αναθεωρήθηκε από 8,0% σε 9,0% (+1,0), ο Φεβρουάριος από 8,6% σε 9,8% (+1,2) και ο Δεκέμβριος 2025 από 7,9% σε 8,2%. Με άλλα λόγια, η εντύπωση ότι η ανεργία είχε βυθιστεί κάτω από το 8% τον περασμένο χειμώνα δεν επιβεβαιώθηκε: τα τελικά τριμηνιαία δεδομένα μετατόπισαν ολόκληρη τη χειμερινή χρονοσειρά προς τα πάνω.
|Μήνας
|Δημοσιευμένο 29/4/2026
|Τρέχουσα εκτίμηση
|Μεταβολή (μον.)
|Νοέμβριος 2025
|8,4%
|8,6%
|+0,2
|Δεκέμβριος 2025
|7,9%
|8,2%
|+0,3
|Ιανουάριος 2026
|8,0%
|9,0%
|+1,0
|Φεβρουάριος 2026
|8,6%
|9,8%
|+1,2
|Μάρτιος 2026
|9,0%
|10,4%
|+1,4
|Απρίλιος 2026
|—
|9,5%
|νέα εκτίμηση
Δύο αγορές εργασίας: οι άνδρες σε ιστορικό χαμηλό, οι γυναίκες σε άνοδο
Το ενιαίο 9,5% συγκαλύπτει μια απότομη απόκλιση. Η ανδρική ανεργία υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο της εξαετίας, ενώ η γυναικεία αναπήδησε σχεδόν τρεις μονάδες. Το χάσμα διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο.
Η ανάλυση κατά φύλο αποκαλύπτει την πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από την ετήσια άνοδο. Η ανεργία των ανδρών έπεσε στο 5,9%, από 7,3% τον Απρίλιο του 2025 — το χαμηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την εξαετή σειρά. Την ίδια στιγμή, η ανεργία των γυναικών εκτινάχθηκε στο 13,7%, από 11,0%, αναστρέφοντας τη σταθερή αποκλιμάκωση των προηγούμενων ετών.
Το αποτέλεσμα είναι ένα έμφυλο χάσμα 7,8 μονάδων, υπερδιπλάσιο από τις 3,7 μονάδες του Απριλίου 2025. Η συνολική άνοδος του ποσοστού δεν είναι, επομένως, μια ομοιόμορφη επιδείνωση: είναι αποτέλεσμα της απότομης χειροτέρευσης στη γυναικεία απασχόληση, η οποία υπερκάλυψε τη συνεχιζόμενη βελτίωση στους άνδρες.
|Φύλο
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Άνδρες
|13,7%
|9,4%
|8,6%
|8,6%
|7,3%
|5,9%
|Γυναίκες
|21,6%
|16,5%
|15,0%
|13,6%
|11,0%
|13,7%
|Σύνολο
|17,2%
|12,6%
|11,5%
|10,8%
|9,0%
|9,5%
Η αναστροφή στη γυναικεία ανεργία είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο της ανακοίνωσης. Μετά από πέντε συνεχείς χρονιές πτώσης —από 21,6% το 2021 σε 11,0% το 2025— η απότομη επιστροφή στο 13,7% θέτει το ερώτημα αν πρόκειται για στατιστικό θόρυβο ενός μήνα ή για την αρχή μιας τάσης. Δεδομένης της μεταβλητότητας των μηνιαίων εκτιμήσεων, τα επόμενα τριμηνιαία στοιχεία θα κρίνουν την απάντηση.
Οι νέοι συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, οι ώριμες ηλικίες χάνουν
Η ανεργία των νέων 15–24 ετών έπεσε ξανά, στο χαμηλότερο σημείο της σειράς. Όμως ο μεγάλος κορμός της αγοράς —οι 25 έως 74 ετών— κατέγραψε άνοδο, και εκεί κρύβεται ο όγκος της επιδείνωσης.
Στους νέους 15–24 ετών, η ανεργία υποχώρησε οριακά στο 18,4%, από 19,1% — το χαμηλότερο επίπεδο της εξαετίας και πτώση που υπερβαίνει τις 26 μονάδες σε σχέση με το 44,8% του 2021. Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα 25–74 ετών, που συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα του εργατικού δυναμικού, το ποσοστό ανέβηκε στο 9,0%, από 8,4% πέρυσι.
Η αντίθεση είναι σημαντική για τη συνολική ερμηνεία: επειδή η ομάδα 25–74 έχει πολλαπλάσιο βάρος στο σύνολο, η μικρή της άνοδος (+0,6 μονάδα) «τραβάει» το γενικό ποσοστό προς τα πάνω, παρά τη βελτίωση των νέων. Η ανεργία των νέων παραμένει, σε απόλυτο μέγεθος, υπερδιπλάσια του εθνικού μέσου όρου — ένα διαρθρωτικό χαρακτηριστικό που επιμένει ακόμη και στη φάση της αποκλιμάκωσης.
|Ομάδα ηλικιών
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|15–24 ετών
|44,8%
|31,6%
|29,8%
|25,4%
|19,1%
|18,4%
|25–74 ετών
|15,8%
|11,5%
|10,3%
|10,0%
|8,4%
|9,0%
|Σύνολο
|17,2%
|12,6%
|11,5%
|10,8%
|9,0%
|9,5%
Από την ανεργία στην αδράνεια: τι κρύβει η μηνιαία «βελτίωση»
Η μηνιαία πτώση του ποσοστού δεν προήλθε από νέες θέσεις εργασίας. Συνέβη επειδή 49.000 άνεργοι έφυγαν από το εργατικό δυναμικό — και η απασχόληση ταυτόχρονα υποχώρησε.
Η ανατομία των μηνιαίων μεταβολών είναι αποκαλυπτική. Σε σχέση με τον Μάρτιο, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 49.471 (−9,9%), αλλά οι απασχολούμενοι δεν αυξήθηκαν — αντιθέτως, υποχώρησαν κατά 9.887 (−0,2%). Την ίδια στιγμή, τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού αυξήθηκαν κατά 52.020 (+1,8%). Το συμπέρασμα είναι σαφές: η πτώση του ποσοστού ανεργίας τον Απρίλιο οφείλεται κυρίως σε ανθρώπους που έπαψαν να αναζητούν εργασία, όχι σε ανθρώπους που βρήκαν δουλειά.
Σε ετήσια βάση όμως η εικόνα αντιστρέφεται: οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 6,3%, οι απασχολούμενοι έμειναν στάσιμοι (−0,1%) και τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού μειώθηκαν κατά 1,9%. Δηλαδή μέσα στον χρόνο περισσότεροι άνθρωποι μπήκαν στο εργατικό δυναμικό αναζητώντας εργασία, χωρίς η απασχόληση να τους απορροφήσει — εξ ου και η άνοδος του ποσοστού.
|Μέγεθος
|Απρ. 2026
|Έναντι Απρ. 2025
|Έναντι Μαρτίου 2026
|Απασχολούμενοι
|4.318.719
|−3.592 (−0,1%)
|−9.887 (−0,2%)
|Άνεργοι
|452.305
|+26.607 (+6,3%)
|−49.471 (−9,9%)
|Εκτός εργ. δυναμικού
|2.949.960
|−57.141 (−1,9%)
|+52.020 (+1,8%)