ΕΚΤΕΡ: Μέρισμα 0,076 ευρώ/μετοχή – Από 12/06 η καταβολή

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Καθαρό μέρισμα 0,076€ ανά μετοχή για τη χρήση 2025 ανακοίνωσε η ΕΚΤΕΡ, με ημερομηνία αποκοπής την 8η Ιουνίου και καταβολή στις 12 Ιουνίου.

Ειδικότερα, η εταιρεία “EΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.1, περίπτωση 4, του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2026, το μέρισμα για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε/ 0,080 ευρώ (μικτό μέρισμα) ανά μετοχή το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων, ήτοι 0,0040€ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρα 40 & 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 24 του ν. 4646/2019. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μερίσματος χρήσης 2025, 0,076€ ανά μετοχή.

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 8η Ιουνίου 2026. Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2025 είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, ως ακολούθως :

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD(ΕΛ.Κ.Α.Τ.), η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την ATHEXCSD(ΕΛ.Κ.Α.Τ.) μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2026, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα, τηλ.210-3259700).

Διευκρινίζεται προς τους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι, το δικαίωμα είσπραξης παραγράφεται μετά την 31.12.2031) και ότι μετά την ανωτέρω παραγραφή τους τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942.