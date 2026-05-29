Εκτόξευση-πυραύλων-από-το-νότιο-Ιράν,-αναφορές-για-πυρά-στα-Στενά-του-Ορμούζ-και-αναχαίτιση-αμερικανικού-μαχητικού

Οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σε εκτόξευση πυραύλων από τη νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο σημειώνει ότι ο προορισμός των πυραύλων δεν είχε καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για αναχαίτιση «εχθρικού αεροσκάφους» πάνω από τη νότια επαρχία Μπουσέρ.

Την ίδια ώρα στο διπλωματικό πεδίο Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη έχουν συμφωνήσει σε πλαίσιο για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη η τελική πολιτική έγκριση.

Οι αναφορές αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή, με τα ιρανικά μέσα να μεταδίδουν διαδοχικές πληροφορίες για στρατιωτικές κινήσεις και επιχειρήσεις.

Αναφορές για προειδοποιητικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι οι ήχοι που ακούγονται από τη θαλάσσια περιοχή συνδέονται με ανταλλαγή πυρών που πραγματοποιείται ως προειδοποίηση προς πλοία τα οποία κινούνται στα Στενά του Ορμούζ.

Το δημοσίευμα δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα πλοία που φέρονται να αποτέλεσαν αποδέκτες των προειδοποιητικών πυρών ούτε για την έκταση της επιχείρησης στην περιοχή.

Πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού MQ-9 Reaper

Την ίδια στιγμή, το κρατικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι νωρίτερα αναχαιτίστηκε «εχθρικό αεροσκάφος» πάνω από την επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν.

Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι επρόκειτο για αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου MQ-9 Reaper, το οποίο καταρρίφθηκε πάνω από την παράκτια πόλη Τζαμ. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών.

Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, κρατικά ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι ακούγονταν εκρήξεις από την περιοχή του Μπουσέρ και ότι είχε ενεργοποιηθεί η αντιαεροπορική άμυνα.

Αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας

Τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει η μία πλευρά την άλλη ότι παραβίασε την εύθραυστη εκεχειρία τις τελευταίες ημέρες.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, το IRGC, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση στην περιοχή την Πέμπτη, μετά από νέες αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την Τετάρτη, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν στοιχεία αυτού που περιέγραψαν ως ανεπίσημο σχέδιο μνημονίου κατανόησης 14 σημείων μεταξύ των δύο χωρών.

Η ιρανική αναφορά περιλάμβανε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από την Ουάσιγκτον, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την «περιοχή κοντά στο Ιράν» και την αποκατάσταση της μη στρατιωτικής κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, με το Ιράν και το Ομάν να έχουν τον έλεγχο της διαχείρισης και της δρομολόγησης των πλοίων.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το φερόμενο σχέδιο μνημονίου κατανόησης «πλήρη κατασκευή».

Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου, ενώ το κλείσιμό τους έχει επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο καυσίμων.