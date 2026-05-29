Επίδομα-παιδιού:-Άνοιξε-η-πλατφόρμα-Α21

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την τρέχουσα περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Το ύψος του επιδόματος θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21, καθώς και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος περιλαμβάνεται η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η απαιτούμενη επάρκεια φοίτησης.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου κάθε παιδιού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της σχολικής μονάδας

η τάξη και ο αριθμός μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.