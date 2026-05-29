Ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-σε-άνοδο-με-«φόντο»-την-εκεχειρία-ΗΠΑ–Ιράν-και-το-ράλι-της-αμυντικής-βιομηχανίας

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις τους ανοδικά την Παρασκευή 29/5, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές μιας πιθανής παράτασης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,42% στις 627,70 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα βασικά χρηματιστήρια της περιοχής να κινούνται σε θετικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: +0,16% στις 25.142,96 μονάδες

Βρετανικός FTSE: +0,17% στις 10.443,25 μονάδες

Γαλλικός CAC: +0,67% στις 8.244,00 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: +0,45% στις 50.047,50 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,56% στις 18.403,73 μονάδες

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου συνέχισαν το ανοδικό τους σερί, με τον σχετικό δείκτη Stoxx Aerospace and Defense να ενισχύεται κατά 1% στην αρχή της συνεδρίασης, μετά από αναφορές ότι ρωσικό drone έπληξε κτήριο κατοικιών στη Ρουμανία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και είναι μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της ΕΕ. Μεταξύ των κορυφαίων αποδόσεων στον κλάδο ξεχώρισαν η Creotech Instruments, με άνοδο άνω του 3%, και η Airbus, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,9%.

Ο κλάδος της άμυνας είχε ήδη σημειώσει κέρδη την Πέμπτη, μετά την επικύρωση από το ουκρανικό κοινοβούλιο δανειακής συμφωνίας ύψους 90 δισ. ευρώ (104,6 δισ. δολαρίων) με την ΕΕ, καταφέρνοντας να αντισταθεί στη γενικότερη πτωτική τάση που επηρέασε τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στην Ασία, οι αγορές κινήθηκαν επίσης θετικά, με τους δείκτες Kospi της Νότιας Κορέας και Topix της Ιαπωνίας να καταγράφουν ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης, παρά τις νέες εντάσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Fars, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους προς μη προσδιορισμένους στόχους αργά το βράδυ της Πέμπτης. Η νέα στρατιωτική δραστηριότητα στο νότιο Ιράν σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου το Πεντάγωνο ανέφερε ότι η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς το Κουβέιτ και ανέπτυξε επιθετικά drones στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν έχουν «σε μεγάλο βαθμό συμφωνήσει» σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για την προσωρινή παύση της τρίμηνης σύγκρουσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να παρατείνει την εκεχειρία για 60 ημέρες και να θέσει τις βάσεις για συνομιλίες σχετικά με το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.