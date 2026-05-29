Η-αγορά-βλέπει-μια-άλλη-lavipharm

Η Lavipharm (ΛΑΒΙ) εισέρχεται σε μια νέα χρηματιστηριακή κατηγορία αποτίμησης, καθώς η αγορά αρχίζει να επαναξιολογεί όχι μόνο τα τρέχοντα οικονομικά της μεγέθη, αλλά κυρίως την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές που μπορεί να εμφανίσει μέσα στην επόμενη τριετία. Με τη μετοχή στα 1,69 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση στα 285,68 εκατ. ευρώ, το επενδυτικό ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον από τη λογική της “σταδιακής βελτίωσης” σε μια πιο απαιτητική συζήτηση που αφορά το κατά πόσο η εταιρεία μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους εξαγωγικούς transdermal players της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 λειτούργησε ως η πρώτη ουσιαστική επιβεβαίωση ότι η ανάπτυξη του ομίλου συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό. Οι πωλήσεις προ Rebate & Clawback διαμορφώθηκαν στα 16,59 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ οι καθαρές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 15,3%, στα 14,65 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 6,58 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 9,1%, ενώ το EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 3,13 εκατ. ευρώ, έναντι 2,82 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 11%.

Ακόμα πιο ουσιαστική ήταν η ενίσχυση των κερδών προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα οποία ανήλθαν στα 1,41 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφθασαν τα 820 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 18,4%. Η μείωση κατά 49,8% στα συνολικά καθαρά κέρδη μετά φόρων συνδέεται αποκλειστικά με το έκτακτο κέρδος των 973 χιλ. ευρώ από την πώληση του δικτύου φαρμακείων που είχε εγγραφεί στο πρώτο τρίμηνο του 2025 και άρα δεν αποτελεί συγκρίσιμη λειτουργική βάση.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ιδιαίτερη σημασία έχει η πορεία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην ελληνική αγορά, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 32,2%, φθάνοντας τα 10,45 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις OTC υποχώρησαν οριακά κατά 0,9%, ενώ οι εξαγωγές κινήθηκαν χαμηλότερα κατά 14,6%, στα 4,03 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση εξηγεί ότι η υποχώρηση των εξαγωγών σχετίζεται με καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων για πωλήσεις περίπου 1,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες μεταφέρονται χρονικά μέσα στη χρήση.

Το μεγάλο γεγονός όμως για τη Lavipharm μέσα στο 2026 είναι η εξαγορά του DUROGESIC® από τη Janssen Global Services. Η συναλλαγή αφορά την απόκτηση των αδειών κυκλοφορίας, των trademarks, καθώς και των δικαιωμάτων εμπορικής εκμετάλλευσης και παραγωγής του γνωστού transdermal fentanyl patch σε 24 χώρες, έναντι τιμήματος 12 εκατ. δολαρίων.

Για την αγορά, η σημασία της εξαγοράς δεν περιορίζεται μόνο στην προσθήκη ενός ακόμη φαρμακευτικού brand. Το DUROGESIC® υπήρξε ιστορικά ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα διεθνώς σκευάσματα στη θεραπεία χρόνιου πόνου, με τις παγκόσμιες πωλήσεις του να έχουν ξεπεράσει στο παρελθόν τα 1,5 δισ. ευρώ πριν από τη λήξη της πατέντας. Η Lavipharm αποκτά πλέον πρόσβαση σε ένα ώριμο διεθνές προϊόν με ήδη διαμορφωμένη παρουσία στην ιατρική κοινότητα και ταυτόχρονα σε ένα χαρτοφυλάκιο που “δένει” απόλυτα με την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική της βάση.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη μακρά εμπειρία στις διαδερμικές τεχνολογίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις αναλύσεις της αγοράς, η Lavipharm είχε λάβει FDA approval για proprietary fentanyl patch ήδη από το 2006, ενώ η εμπορική διάθεση fentanyl patch είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα το 2007 και στη Γερμανία το 2008.

Παράλληλα, η παραγωγική βάση στην Παιανία έχει ενισχυθεί σημαντικά, με τη δυναμικότητα παραγωγής patches να ανεβαίνει πλέον περίπου στα 120 εκατ. μονάδες ετησίως, από περίπου 45 εκατ. μονάδες προηγουμένως.

Η Ambrosia Capital στην τελευταία της έκθεση ουσιαστικά τοποθετεί τη Lavipharm σε νέο επίπεδο αποτίμησης. Ο οίκος διατηρεί σύσταση Buy και ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 2 ευρώ ανά μετοχή, από 1,05 ευρώ προηγουμένως, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου περίπου 19% από τα επίπεδα όπου βρίσκεται τώρα η μετοχή.

Αυτό που όμως ξεχωρίζει περισσότερο είναι οι νέες προβλέψεις για τα οικονομικά μεγέθη της επόμενης τριετίας. Η Ambrosia προβλέπει ότι τα έσοδα του ομίλου θα αυξηθούν από 70 εκατ. ευρώ το 2025 στα 88,2 εκατ. ευρώ το 2026 και στη συνέχεια στα 141,6 εκατ. ευρώ το 2027, καταγράφοντας άνοδο 60,5% σε ετήσια βάση. Για το 2028 οι προβλέψεις τοποθετούν τις πωλήσεις στα 155,1 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή στο EBITDA είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Από 15,5 εκατ. ευρώ το 2025, η Ambrosia προβλέπει EBITDA 17,3 εκατ. ευρώ το 2026, 34,9 εκατ. ευρώ το 2027 και 46,5 εκατ. ευρώ το 2028. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση σχεδόν 200% μέσα σε τρία χρόνια, με το EBITDA margin να ενισχύεται από 22,1% στο 30%.

Το μοντέλο ανάπτυξης που περιγράφει ο επενδυτικός οίκος βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η σταδιακή ενσωμάτωση του DUROGESIC® στις εξαγωγικές δραστηριότητες του ομίλου. Ο δεύτερος αφορά τη μεταφορά παραγωγής στις εγκαταστάσεις της Παιανίας, εξέλιξη που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το manufacturing margin από το 2028 και μετά. Ο τρίτος σχετίζεται με την αύξηση του ποσοστού των διεθνών πωλήσεων, όπου τα rebates και clawbacks είναι αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με την ελληνική αγορά.

Η Ambrosia εκτιμά επίσης ότι το free cash flow θα περάσει σε εντελώς διαφορετική ζώνη μέσα στα επόμενα χρόνια. Μετά το επενδυτικό φορτίο του 2026, το free cash flow προβλέπεται να φθάσει τα 11,1 εκατ. ευρώ το 2027 και τα 28 εκατ. ευρώ το 2028. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA υπολογίζεται ότι θα μειωθεί στο 0,2x έως το 2028.

Σε επίπεδο αποτίμησης, οι προβλέψεις αυτές αλλάζουν αισθητά και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της μετοχής. Το EV/EBITDA υπολογίζεται στις 17 φορές για το 2026, στις 8,2 φορές για το 2027 και στις 5,8 φορές για το 2028.

Εφόσον η Lavipharm καταφέρει να πλησιάσει λειτουργική κερδοφορία της τάξης των 46,5 εκατ. ευρώ EBITDA μέσα στην επόμενη διετία, η σημερινή κεφαλαιοποίηση των 285,68 εκατ. ευρώ αρχίζει να αποκτά διαφορετική ανάγνωση για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια που παρακολουθούν την ελληνική φαρμακευτική αγορά.

Από άποψης διαγραμματικής ανάλυση η μετοχή δοκιμάζει τις αντοχές της αντίστασης στα 1,75 ευρώ. Επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση θα φέρει πολύ γρήγορα τη τιμή της μετοχής στη ζώνη των 2,10 με 2 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

May 29, 2026