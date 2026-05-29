Η-ΕΕ-σκληραίνει-την-στάση-της-απέναντι-στην-Κίνα:-«Μη-βιώσιμη-η-εμπορική-ανισορροπία»

Η ΕΕ δεσμεύτηκε την Παρασκευή να αγωνιστεί σκληρότερα για την αναδιάρθρωση της οικονομικής της σχέσης με την Κίνα, καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τις βιομηχανίες της από αυτό που θεωρεί αθέμιτο ανταγωνισμό από τους Κινέζους ανταγωνιστές της.

«Η τρέχουσα κατάσταση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων δεν είναι βιώσιμη. Αντιμέτωπη με την αυξανόμενη διαπλοκή οικονομικών συμφερόντων και συμφερόντων ασφαλείας, απαιτείται μια πιο σταθερή και συνεκτική απάντηση και στους δύο τομείς», τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από συνεδρίαση επί του θέματος.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με το Politico, τάσσεται υπέρ μιας σημαντικής περικοπής των επιδοτούμενων κινεζικών εισαγωγών, κάτι που όμως θα την βάλει σε θέση μάχης με τις χώρες της ΕΕ που εξακολουθούν να θέλουν να προστατεύσουν τους δεσμούς τους με το Πεκίνο.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα διευρύνθηκε στα 360 δισ. ευρώ πέρυσι από 312 δισ. ευρώ το 2024. Διευρύνθηκε ακόμη πιο απότομα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία για το εμπόριο.

Η φον ντερ Λάιεν και ο επικεφαλής του προσωπικού της, Μπιορν Ζάιμπερτ, υποστηρίζουν μια πολύ πιο σκληρή προσέγγιση απέναντι στο Πεκίνο, εκμεταλλευόμενοι τα οικονομικά προβλήματα για να κερδίσουν τη διαμάχη, δήλωσαν στο POLITICO αξιωματούχοι.

Η φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί με τους συναδέλφους στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία στις 15 Ιουνίου για να συζητήσει την πλεονάζουσα κινεζική παραγωγή αγαθών που κατακλύζουν τις αγορές εξαγωγών και τους περιορισμούς του Πεκίνου στην προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών. Στη συνέχεια, θα ζητήσει την υποστήριξη προέδρων και πρωθυπουργών σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ξεκινά στις 18 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.