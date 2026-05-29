Η-Κομισιόν-αποδεσμεύει-τα-κονδύλια-της-Ουγγαρίας,-με-βασική-προϋπόθεση-τις-μεταρρυθμίσεις

Οι Βρυξέλλες αποδεσμεύουν κονδύλια άνω των 16 δισ. ευρώ για τη Βουδαπέστη, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ξεκάθαρα ωστόσο πως είναι αναγκαίο η νέα κυβέρνηση υπό τον Πέτερ Μαγιάρ να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.

«Συμφωνήσαμε σε ένα ισχυρό πλαίσιο για να διασφαλίσουμε ότι η Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά και το κράτος δικαίου», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ούγγρο πρωθυπουργό, τον οποίο υποδέχθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο Μαγιάρ έφθασε στις Βρυξέλλες για να διαπραγματευθεί το ξεπάγωμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται για την Ουγγαρία και «πάγωσαν» από τις Βρυξέλλες επί της πρωθυπουργίας του Βίκτορ Όρμπαν λόγω των ανησυχιών από την παραβίαση του κράτους δικαίου και την απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδημικής διαφθοράς.

Η πρόεδρος της Επιτροπής χαιρέτισε τον «ισχυρό άνεμο αλλαγής» που φυσά στην Ουγγαρία, λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή Μαγιάρ και την είσοδο στη μετα-Όρμπαν εποχή.

Dear @magyarpeterMP, it has only been a few weeks. But we can feel a strong wind of change across Hungary. To fight corruption. Kickstart economic recovery. And restore the rule of law. Today we share the progress made ↓ https://t.co/juMDTzy6pD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

«Η κυβέρνησή σας προχωρά γρήγορα και αποφασιστικά», τόνισε η φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη Τύπου, επαινώντας τις μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί προς όφελος «της Ουγγαρίας (…) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».