Η-anthropic-εκθρονίζει-την-openai:-Αποτίμηση-μαμούθ-965-δισ.-δολαρίων-φέρνει-νέα-βασίλισσα-στην-Τεχνητή-Νοημοσύνη

Η κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης απέκτησε νέο πρωταθλητή. Και αυτός έχει αξία σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων

Η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το δημοφιλές μοντέλο Claude, ανακοίνωσε χρηματοδότηση-ρεκόρ ύψους 65 δισ. δολαρίων, εκτοξεύοντας την αποτίμησή της στα 965 δισ. δολάρια και αφήνοντας πίσω την OpenAI του Σαμ Όλτμαν.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις στην ιστορία της τεχνολογίας, η οποία επιβεβαιώνει ότι η επανάσταση της AI δεν επιβραδύνεται, αλλά εισέρχεται σε μια ακόμη πιο εκρηκτική φάση.

Από τα 380 στα 965 δισ. δολάρια μέσα σε λίγους μήνες

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο νέος γύρος χρηματοδότησης Series H αποτιμά την Anthropic στα 965 δισ. δολάρια, σχεδόν τριπλάσια από τα 380 δισ. δολάρια που άξιζε μόλις τον Φεβρουάριο.

Του γύρου ηγήθηκαν μεγάλα επενδυτικά ονόματα της Silicon Valley, μεταξύ των οποίων οι Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks και Sequoia Capital.

Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνονται και 15 δισ. δολάρια από επενδύσεις που είχαν ήδη δεσμευθεί, εκ των οποίων τα 5 δισ. προέρχονται από την Amazon, η οποία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της εταιρείας.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή η Anthropic ξεπερνά πλέον σε αποτίμηση την OpenAI.

Η OpenAI είχε αποτιμηθεί στα 852 δισ. δολάρια τον Μάρτιο, μετά από χρηματοδότηση ύψους 122 δισ. δολαρίων, η οποία τότε θεωρήθηκε ιστορική για τον κλάδο.

Η ανατροπή αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται οι ισορροπίες στην αγορά της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι πριν από δύο χρόνια η OpenAI θεωρούνταν σχεδόν αδιαμφισβήτητος ηγέτης του χώρου. Σήμερα, η Anthropic εμφανίζεται ως ο μεγάλος κερδισμένος της νέας φάσης της αγοράς.

Το «όπλο» λέγεται Claude

Καθοριστικό ρόλο στην εντυπωσιακή άνοδο έπαιξε η εκρηκτική ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας.

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι ο ετήσιος ρυθμός εσόδων της (revenue run rate) έφθασε τα 47 δισ. δολάρια, από 30 δισ. νωρίτερα μέσα στη χρονιά και μόλις 10 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος.

Κύριος μοχλός ανάπτυξης είναι το Claude Code, η πλατφόρμα προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη που έχει γνωρίσει ευρεία υιοθέτηση από επιχειρήσεις και προγραμματιστές.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε το νέο μοντέλο Claude Opus 4.8, ενώ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Wall Street με το Claude Mythos Preview, ένα προηγμένο σύστημα κυβερνοασφάλειας που προς το παρόν διατίθεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων.

Η μεγάλη μάχη μεταφέρεται στο χρηματιστήριο

Η χρηματοδότηση της Anthropic έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγαλύτερες εταιρείες AI προετοιμάζονται για την επόμενη μεγάλη δοκιμασία: την είσοδό τους στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η OpenAI φέρεται να ετοιμάζει τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο, ενώ και η Anthropic εργάζεται παρασκηνιακά προς την ίδια κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός εντείνεται και από την πλευρά του Elon Musk. Η συνένωση των δραστηριοτήτων της SpaceX με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του επιχειρηματία δημιούργησε έναν όμιλο που αποτιμάται ήδη στα 1,25 τρισ. δολάρια, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Φούσκα ή η νέα βιομηχανική επανάσταση;

Οι αποτιμήσεις που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το ένα τρισ. δολάρια για εταιρείες που πριν από λίγα χρόνια ήταν σχετικά άγνωστες τροφοδοτούν τη συζήτηση για το αν η αγορά της AI βρίσκεται σε φάση υπερβολής.

Οι υποστηρικτές του κλάδου αντιτείνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει ήδη την παραγωγικότητα, το λογισμικό, την κυβερνοασφάλεια, την υγεία και την εκπαίδευση, δημιουργώντας μια αγορά που μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες αποτιμήσεις.

Όποια κι αν είναι η τελική απάντηση, ένα γεγονός είναι πλέον αδιαμφισβήτητο: η Anthropic δεν αποτελεί πλέον τον «μικρό αντίπαλο» της OpenAI. Είναι η πιο πολύτιμη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης της Silicon Valley και το νέο επίκεντρο της μάχης για τον έλεγχο της επόμενης τεχνολογικής εποχής.