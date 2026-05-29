Ιταλία:-Αναθεωρήθηκε-ανοδικά-η-ανάπτυξη,-εκτόξευση-των-εξαγωγών

Η ιταλική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ενισχυμένη από τις ισχυρές εξαγωγές, δήλωσε την Παρασκευή η εθνική στατιστική υπηρεσία ISTAT, αναθεωρώντας μια προηγούμενη εκτύπωση που έδειχνε ανάπτυξη 0,2%.

Οι κύριες επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου, αναμένεται να γίνουν αισθητές από το δεύτερο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του πρώτου τριμήνου στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,8%, πάνω από την εκτίμηση 0,7% που έκανε η ISTAT στις 30 Απριλίου.

Αύξηση των εξαγωγών

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,2% το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο του περασμένου έτους, έναντι μείωσης 0,7% στις εισαγωγές, με το καθαρό εμπόριο να συνεισφέρει 0,9 ποσοστιαίες μονάδες από τον τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης, ανέφερε η ISTAT.

Οι καταναλωτικές δαπάνες και οι επενδύσεις αυξήθηκαν επίσης, ενώ η οικονομία συρρικνώθηκε λόγω της απότομης μείωσης των αποθεμάτων, η οποία αφαίρεσε 1,1 μονάδες από την ανάπτυξη.

Η λεγόμενη «επίκτητη ανάπτυξη» διαμορφώθηκε στο 0,6% στο τέλος του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με την ISTAT, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και αν το ΑΕΠ παραμείνει σταθερό σε καθένα από τα υπόλοιπα τρία τρίμηνα του 2026, η ανάπτυξη σε ολόκληρο το έτος θα αυξηθεί κατά 0,6% από το 2025.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι μείωσε τον περασμένο μήνα τις προοπτικές ανάπτυξης στο 0,6% για φέτος και το επόμενο έτος, αντανακλώντας την άνοδο των τιμών ενέργειας και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή, από προηγούμενους στόχους 0,7% και 0,8% αντίστοιχα.

Το ιταλικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% το 2025, το τρίτο συνεχόμενο έτος με ανάπτυξη κάτω του 1%.

- Reuters