«Κάθε-χρόνο-το-ίδιο-σφίξιμο»:-Ευχές-για-καλή-επιτυχία-στους-υποψηφίους-των-Πανελλαδικών-από-Καρυστιανού

Μήνυμα προς τους υποψήφιους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων απηύθυνε η Μαρία Καρυστιανού μέσα από βίντεο που ανήρτησε από το ιατρείο της, φορώντας στηθοσκόπιο, εκφράζοντας ευχές για καλή επιτυχία και στέλνοντας παράλληλα ένα πιο προσωπικό και συναισθηματικό μήνυμα στήριξης.

Όπως αναφέρει ξεκινώντας το βίντεο: «κάθε χρόνο τέτοια εποχή επιστρέφει το ίδιο σφίξιμο εδώ ψηλά στο στέρνο κι ας έχουν περάσει χρόνια, ίσως γιατί το σώμα θυμάται και η ψυχή δεν ξεχνά ποτέ στιγμές που δοκιμάστηκε».

Στη συνέχεια σημειώνει: «Δεν θέλω να σας πω λόγια τετριμμένα. Επιλέξτε μου να μιλήσω ως μαμά με την αγάπη και τον σεβασμό που σας αξίζει. Αυτό το συναίσθημα του βάρους και της αγωνίας για την επιτυχία μην το φοβηθείτε και μην το αφήστε να σας λυγίσει».

Αναφερόμενη στη συνέχεια της ζωής των υποψηφίων, υπογραμμίζει: «Η ζωή που ανοίγεται θα έχει δοκιμασίες και προκλήσεις, στιγμές δύσκολες αλλά και όμορφες ευκαιρίες. Να θυμάστε ότι σε κάθε μάχη που δίνετε αφήνετε το δικό σας μοναδικό αποτύπωμα και στα δύσκολα κερδίζετε σε εμπειρία σε ανάστημα. Εξάλλου η ζωή μας σφυρηλατεί, μας λαξεύει για να βρούμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι ακριβώς αυτό που ονειρευτήκατε, μην χάσετε την πίστη σας, μην πιστέψετε ότι η αξία σας χωράει σε ένα αποτέλεσμα».

Και καταλήγει στο μήνυμά της: «Σας εύχομαι να ανακαλύψετε το δικό σας μονοπάτι, αυτό που θα σας φέρει πιο κοντά στα όνειρα στην ευτυχία και την προσωπική δικαίωση. Να είστε ήδη υπερήφανοι για τον δρόμο που διανύστε για τον κόπο και στο σθένος σας. Να θυμάστε ότι η συνέχεια της ιστορίας σας δεν έχει γραφτεί ακόμα και εσείς κρατάτε την πένα. Ολόψυχα κάθε επιτυχία».

