Κίνα: Με επιτυχία ο «Παγκόσμιος Διάλογος Δημάρχων 2026 – Τσενγκντού»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Από τις 13 έως τις 15 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Τσενγκντού η εκδήλωση «Παγκόσμιος Διάλογος Δημάρχων 2026 – Τσενγκντού».

Αντιπρόσωποι από 32 πόλεις, προερχόμενοι από 26 χώρες και περιοχές, καθώς και αντιπροσωπείες πέντε διεθνών οργανισμών, συναντήθηκαν στην πόλη για να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από το θέμα «Κηπούπολη: Αρμονική Συνύπαρξη», εξερευνώντας από κοινού τον δρόμο προς την αρμονική συνύπαρξη και την ανοιχτή, αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Η οικολογική προτεραιότητα καθοδηγεί την πράσινη ανάπτυξη. Το Τσενγκντού έχει κατασκευάσει ένα δίκτυο πράσινων διαδρομών που ξεπερνά τα 10.000 χιλιόμετρα, ενώ πάνω από 1.500 πάρκα έχουν αναδιαμορφώσει τη σχέση μεταξύ «ανθρώπου, πόλης, περιβάλλοντος και βιομηχανίας».

Παράλληλα, το δίκτυο μεταφορών, με λειτουργικό μήκος πάνω από τα 750 χιλιόμετρα, έχει αυξήσει το ποσοστό των πράσινων μετακινήσεων στο 77,6%.

«Ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη έμεινα από τους διαδρόμους πρασίνου της πόλης, που εκτείνονται για εκατοντάδες χιλιόμετρα και προσφέρουν ιδανικούς χώρους σωματικής άσκησης. Επίσης, τα κοινόχρηστα ποδήλατα είναι πολύ βολικά και συμβάλλουν σημαντικά στην ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης», δήλωσε η Ursula Sautter, αντιδήμαρχος της Βόννης της Γερμανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια αυστραλιανή ομάδα συμμετείχε ενεργά στην οικολογική ανάπτυξη του Τσενγκντού, ανταλλάσσοντας τεχνολογία πράσινης ενέργειας, λειτουργία χαμηλού άνθρακα και προστασία του περιβάλλοντος με την κινεζική πλευρά.

Οι πολιτιστικές ανταλλαγές ενισχύουν περαιτέρω τους δεσμούς φιλίας. Ως αρχαία πρωτεύουσα με παράδοση χιλιάδων ετών, το Τσενγκντού αναδεικνύει τη γοητεία του αρχαίου πολιτισμού Σου, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες για να δώσει νέα πνοή στην πολιτιστική του κληρονομιά.

Στο Ψηφιακό Πάρκο Πολιτισμού και Δημιουργικότητας Τιενφού (Tianfu Long Island Digital Cultural And Creative Park), οι προσκεκλημένοι βίωσαν τον πολιτισμό Σου του Σανσιντουέι (Sanxingdui) μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δημοφιλή ταινία κινουμένων σχεδίων «Νεζά», καθώς σημαντικό μέρος της παραγωγής της ολοκληρώθηκε στο εν λόγω πάρκο, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική του Τσενγκντού στον τομέα της ψηφιακής δημιουργίας.

Η Laura Gallon, ιδρύτρια της Ιταλικής Ένωσης για Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη (MoCA), εξέφρασε την ελπίδα να συμβάλει ενεργά στην προώθηση του κινεζικού πολιτισμού στην Ιταλία.

Επιπλέον, η βιομηχανική συνεργασία ενισχύει το αμοιβαίο όφελος. Το Τσενγκντού αποτελεί την τρίτη πόλη στην ενδοχώρα της Κίνας, μετά το Πεκίνο και τη Σαγκάη, που διαθέτει δύο διεθνείς αεροπορικούς κόμβους.

Η αποτελεσματική διασύνδεση με το εσωτερικό και το εξωτερικό διευκολύνει σημαντικά το διεθνές εμπόριο, συμβάλλοντας στην προώθηση ποιοτικών τοπικών προϊόντων στις παγκόσμιες αγορές.

Ταυτόχρονα, η πόλη επιταχύνει τη δημιουργία πλατφορμών διεθνούς συνεργασίας και διασυνοριακών βιομηχανικών πάρκων.

Ως το πρώτο κοινό βιομηχανικό πάρκο συνεργασίας Κίνας–Σιγκαπούρης στη δυτική Κίνα, το Βιομηχανικό Πάρκο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Σιντσουάν, αξιοποιώντας το διασυνοριακό μοντέλο «διπλού κέντρου», έχει ήδη προσελκύσει περισσότερες από 16.000 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Μέχρι στιγμής, το Τσενγκντού έχει αναπτύξει εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

Το συνολικό ύψος εισαγωγών και εξαγωγών ξεπερνά τα 850 δισεκατομμύρια γιουάν, ενώ ο όγκος συναλλαγών του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου υπερβαίνει τα 140 δισεκατομμύρια γιουάν.