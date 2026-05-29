Κίνα:-Ο-Ντινγκ-Σιανγκτσούν-διορίστηκε-επικεφαλής-της-Εθνικής-Επιτροπής-Ρυθμιστικής-Αρχής-Χρηματοοικονομικών

Η Κίνα διόρισε τον βετεράνο τραπεζίτη Ντινγκ Σιανγκτσούν ως επικεφαλής της επιτροπής της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Χρηματοοικονομικών (NFRA) του Κομμουνιστικού Κόμματος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ρυθμιστική αρχή την Παρασκευή.

Ο Ντινγκ, ο οποίος πρόσφατα διετέλεσε πρόεδρος του κρατικού ασφαλιστικού γίγαντα Λαϊκής Ασφαλιστικής Εταιρείας (Ομίλου) της Κίνας, είναι πιθανό επίσης να γίνει διευθυντής του κορυφαίου ρυθμιστικού φορέα, με τους δύο ρόλους να κατέχονται παραδοσιακά από το ίδιο πρόσωπο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το Πεκίνο λαμβάνει μέτρα για τη σταθεροποίηση της ηγεσίας στην NFRA, μετά τον υποβιβασμό του πρώην επικεφαλής Λι Γιουνζέ τον Απρίλιο λόγω αυτού που αντιμετωπίστηκε ως ύποπτη πειθαρχική παράβαση, ανέφερε το Reuters.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία σαρωτικής εκκαθάρισης του χρηματοπιστωτικού τομέα, στοχεύοντας στη διαφθορά και εδραιώνοντας τον εποπτικό της έλεγχο στον κλάδο. Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί υψηλόβαθμοι οικονομικοί αξιωματούχοι έχουν διερευνηθεί ή απομακρυνθεί από τις θέσεις τους.

Η NFRA επιβλέπει χιλιάδες χρηματοπιστωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κίνας, ύψους 79 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ποιος είναι ο Ντινγκ Σιανγκτσούν

Ο Ντινγκ, 61 ετών, προήχθη στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας τον Ιούλιο του 2024, καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα από τον χρηματοπιστωτικό τομέα που εντάσσεται στο περίπου 200μελές όργανο που κατατάσσεται κάτω από το Πολιτικό Γραφείο στη δομή εξουσίας του κόμματος.

Στο PICC, στο οποίο εντάχθηκε το 2024, η Ντινγκ έχει επιβλέψει έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της Κίνας με δραστηριότητες που εκτείνονται σε τομείς όπως η περιουσία, οι ασφάλειες ατυχημάτων, η ασφάλεια ζωής και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Η αρχή της καριέρας της περιελάμβανε μια θητεία δύο δεκαετιών στην Τράπεζα της Κίνας. Έχει επίσης εργαστεί στον Όμιλο Ασφαλειών China Taiping και στην Τράπεζα Ανάπτυξης της Κίνας, και διετέλεσε αναπληρώτρια επικεφαλής της κυβέρνησης της περιφέρειας Γκουανγκσί.

- Reuters