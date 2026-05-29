Κίνα:-Στο-Πεκίνο-η-Παγκόσμια-Σύνοδος-Προώθησης-Εμπορίου-και-Επενδύσεων-2026

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Με τη συμμετοχή περίπου 800 εκπροσώπων από 51 χώρες και περιοχές πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου στο Πεκίνο η Παγκόσμια Σύνοδος Προώθησης Εμπορίου και Επενδύσεων 2026.

Η σύνοδος, με θέμα «Πορεία προς την Καινοτομία και Διασύνδεση με το Μέλλον», έφερε στο ίδιο τραπέζι κυβερνητικούς αξιωματούχους, διεθνείς οργανισμούς, διπλωματικές αποστολές, εμπορικούς συνδέσμους και επιχειρήσεις από την Κίνα και το εξωτερικό.

Οι συμμετέχοντες είχαν εις βάθος ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις νέες παραγωγικές δυνάμεις, την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην ανάπτυξη του εμπορίου και των οικονομικών συναλλαγών, καθώς και τη σύγκλιση υπηρεσιών και μεταποίησης, καταθέτοντας προτάσεις για την προώθηση της διεθνούς οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας.

Καθώς το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο μεταβάλλεται ραγδαία και οι βιομηχανικές και εφοδιαστικές αλυσίδες αναδιαρθρώνονται με ταχείς ρυθμούς, οι νέες παραγωγικές δυνάμεις εξελίσσονται σε βασικό μοχλό του βιομηχανικού μετασχηματισμού και της αναδιαμόρφωσης της διεθνούς συνεργασίας, ενισχύοντας παράλληλα τη διασύνδεση των παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού.

«Η Κίνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας, κάτι που επηρεάζει καθοριστικά τόσο την κινεζική όσο και την παγκόσμια οικονομία. Η κινεζική βιομηχανία στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στους τομείς των εφαρμοσμένων τεχνολογιών και των καινοτόμων λύσεων», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εμπορίου ΗΠΑ–Κίνας, Κρεγκ Άλεν.

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη ότι οι κινεζικές και οι αμερικανικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συμπληρωματικότητας στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ σημείωσε πως η εμβάθυνση της επιχειρηματικής συνεργασίας ενισχύει τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα και στις δύο πλευρές.

Η αξιοποίηση της ΤΝ για την ενδυνάμωση της παγκόσμιας οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου.

Εκπρόσωπος της Τράπεζας του Μαρόκου ανέφερε ότι η ΤΝ μπορεί να βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες διασυνοριακού εμπορίου, να επιταχύνει την ψηφιοποίηση της εμπορικής διαδικασίας και να διευρύνει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Εμπορικών Κέντρων, Έντουαρντ Γουάιτ, υπογράμμισε ότι η παγκοσμιοποίηση της ΤΝ αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητη τάση. Όπως σημείωσε, η ανάπτυξή της πρέπει να διατηρήσει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με σαφή όρια και κανόνες για την αποτροπή πιθανών κινδύνων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ΤΝ μειώνει τα εμπόδια στις οικονομικές, εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό του διεθνούς εμπορίου προς μια πιο αποδοτική και διασυνδεδεμένη μορφή συνεργασίας.

Με τις ταχύτατες εξελίξεις στην ΤΝ και σε άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, ο ψηφιακός και έξυπνος μετασχηματισμός εξελίσσεται σε βασικό μοχλό της βιομηχανικής ενοποίησης, επιταχύνοντας τη μετάβαση των βιομηχανικών οικοσυστημάτων προς ένα πιο αποδοτικό, ευφυές και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Παράλληλα, διαθέτοντας έναν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τομέα υπηρεσιών, η Βρετανία παρουσιάζει ισχυρή συμπληρωματικότητα με την Κίνα στους τομείς της νέας ενέργειας και της υγειονομικής περίθαλψης.

Oι προοπτικές αυτές θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια νέα «χρυσή εποχή» στις σινοβρετανικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις.

Η παγκόσμια αντιπρόεδρος του ομίλου ABB, Ντονγκ Χουιτζουάν, δήλωσε ότι η εταιρεία έχει συνεργαστεί με Κινέζους πελάτες και εταίρους σε σειρά σημαντικών έργων υποδομών, όπως το πρόγραμμα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δύση προς την Ανατολή και το έργο μεταφοράς υδάτων από τον Νότο προς τον Βορρά. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά συνδέονται άμεσα με την εθνική ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η βαθύτερη ενοποίηση της μεταποιητικής βιομηχανίας με τον τομέα των υπηρεσιών έχει ως θεμελιώδη στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.