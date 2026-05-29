«Καμπανάκι»-για-την-αμερικανική-οικονομία-από-ανάπτυξη,-πληθωρισμό-και-ακίνητα

Πληθωρισμός, ανάπτυξη, ακίνητα… Τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου είναι λιγότερο ακμαία απ’ όσο διαβεβαιώνει τακτικά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσα σε λίγες ώρες, πολλές επίσημες στατιστικές παρουσίασαν μια μουντή εικόνα, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω: στο 1,6% σε ετήσιο ρυθμό, από 2% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι απέχει πολύ από τον στόχο του 4-6% μέχρι το τέλος του έτους, όπως ήλπιζε ο Λευκός Οίκος, σε μια πρόσφατη πρόβλεψη του οικονομικού συμβούλου του Τραμπ, του Κέβιν Χάσετ.

Η στατιστική υπηρεσία BEA εκτιμά επίσης ότι οι καταναλωτικές δαπάνες και οι επενδύσεις κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν υπερεκτιμημένες.

Ο ένας από τους δύο δείκτες πληθωρισμού, ο PCE (Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών), που επίσης ανακοινώθηκε από τη BEA, επιβεβαιώνει ότι οι τιμές αυξήθηκαν τον Απρίλιο με ρυθμό που δεν έχει καταγραφεί εδώ και σχεδόν τρία χρόνια (στο 3,8% σε ετήσια βάση). Αυτό οφείλεται κυρίως στην εκτόξευση της τιμής των καυσίμων μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Η έκθεση της BEA δείχνει επίσης ότι το διαθέσιμο εισόδημα των Αμερικανών υποχωρεί, καθώς τα εισοδήματά τους δεν αυξάνονται τόσο γρήγορα όσο ο πληθωρισμός. Το ποσοστό αποταμίευσης έπεσε στο 2,6%, από 3,2% τον Μάρτιο.

«Ωχ», σχολίασε στην πλατφόρμα Χ η οικονομολόγος της αμερικανικής τράπεζας Navy Federal Credit Union, Χέδερ Λονγκ. «Αυτό δείχνει πόσο πιέζονται επί του παρόντος τα οικονομικά των Αμερικανών», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι «υποφερτή».

Καμία ανακούφιση δεν έρχεται από την αγορά εργασίας, όπου οι προσλήψεις και οι αυξήσεις μισθών παραμένουν στάσιμες, σημείωσε από την πλευρά του ο οικονομολόγος Γκρέγκορι Ντάκο. Όπως εξήγησε, η οικονομία αντέχει χάρη σε τρεις πυλώνες: τους εύπορους καταναλωτές, τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανατίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. «Οι πυλώνες αυτοί αποκρύπτουν το γεγονός ότι τα θεμέλια της οικονομίας είναι ολοένα και πιο ασταθή», πρόσθεσε, αναφέροντας ως παραδείγματα την υποτονική ανάπτυξη στην κατανάλωση και την αγορά ακινήτων.

Με βάση άλλα στοιχεία που επίσης δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών μειώθηκαν τον Απρίλιο, διαψεύδοντας τις ελπίδες του Λευκού Οίκου για αύξηση.

«Οι δυνητικοί αγοραστές αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα την αύξηση της τιμής των ακινήτων, την αύξηση των επιτοκίων και τη μείωση της αγοραστικής δύναμής τους», σημείωσε η Γελένα Μαλέγιεφ, οικονομολόγος στην εταιρεία συμβούλων KPMG.

Τα 30ετή δάνεια, τα πιο δημοφιλή στις ΗΠΑ, συνδέονται πλέον με επιτόκιο 6,53%, κατά μέσο όρο, όπως ανέφερε ο οργανισμός αναχρηματοδότησης Freddie Mac. Το επιτόκιο είχε πέσει κάτω από το συμβολικό όριο του 6% στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.