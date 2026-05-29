Κομισιόν: Καλύτερη εικόνα για την ελληνική οικονομία – Χαμηλή η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Μάιο καταγράφει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, με τον σχετικό δείκτη να κινείται ανοδικά μετά την υποχώρηση των προηγούμενων μηνών. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι προσδοκίες στην ελληνική οικονομία ενισχύθηκαν, κυρίως λόγω της καλύτερης εικόνας στη βιομηχανία, αλλά και της θετικής πορείας σε επιμέρους κλάδους.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα αυξήθηκε στις 107,5 μονάδες τον Μάιο, από χαμηλότερα επίπεδα τον Απρίλιο. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση μετά τον Φεβρουάριο, περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις είχαν επιβαρύνει τις προσδοκίες επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Στην Ευρωζώνη, η βελτίωση ήταν πιο περιορισμένη, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 93,5 μονάδες, από 93,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Η μικρή άνοδος αποδίδεται και στην προσδοκία αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, σε ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις παρακολουθούν στενά το ενεργειακό κόστος, τις διεθνείς τιμές και τη ζήτηση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η μεγαλύτερη συμβολή στη βελτίωση του ελληνικού δείκτη προήλθε από τη βιομηχανία. Ο δείκτης εμπιστοσύνης στον κλάδο αυξήθηκε στις 7,9 μονάδες τον Μάιο, από 2,6 μονάδες τον Απρίλιο. Η μεταβολή αυτή δείχνει καλύτερες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την παραγωγή, τις παραγγελίες και τις προοπτικές του επόμενου διαστήματος.

Η βιομηχανική δραστηριότητα αποτελεί κρίσιμο πεδίο για την πορεία της οικονομίας, καθώς επηρεάζει την απασχόληση, τις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα. Για τις επιχειρήσεις, η βελτίωση της εμπιστοσύνης μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη σταθεροποίησης, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τους κινδύνους που συνδέονται με το κόστος παραγωγής και τη διεθνή αβεβαιότητα.

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Θετική εικόνα καταγράφηκε και στο λιανεμπόριο. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στις 10,9 μονάδες, από 6,6 μονάδες τον Απρίλιο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για την κίνηση στην αγορά, αν και η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών παραμένει βασικός παράγοντας για την πορεία της κατανάλωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε τον Μάρτιο κατά 6,1% σε ετήσια βάση. Σε πραγματικούς όρους, δηλαδή χωρίς την επίδραση του πληθωρισμού, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 3%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η αγορά κινήθηκε ανοδικά, αλλά με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία προϊόντων και εισοδηματική ομάδα καταναλωτών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ανοδικά κινήθηκε και ο κατασκευαστικός κλάδος, συνεχίζοντας την πορεία των προηγούμενων μηνών. Ο δείκτης εμπιστοσύνης στις κατασκευές αυξήθηκε στις 34,9 μονάδες, από 32,6 μονάδες τον Απρίλιο. Η δραστηριότητα στον κλάδο στηρίζεται από δημόσια και ιδιωτικά έργα, επενδύσεις σε ακίνητα, ενεργειακές παρεμβάσεις και έργα υποδομής.

Η πορεία των κατασκευών παραμένει σημαντική για την οικονομία, καθώς επηρεάζει πολλούς συνδεδεμένους κλάδους, από τα δομικά υλικά και τις τεχνικές υπηρεσίες έως την απασχόληση και την τοπική επιχειρηματικότητα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αντίθετα, στις υπηρεσίες καταγράφηκε υποχώρηση της εμπιστοσύνης. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 22,7 μονάδες, από 26,6 μονάδες τον Απρίλιο. Η μείωση δεν αλλάζει τη συνολικά θετική εικόνα του κλάδου, ωστόσο δείχνει ότι υπάρχουν επιφυλάξεις, πιθανόν λόγω της επίδρασης των διεθνών εξελίξεων στον τουρισμό, στις μεταφορές και στη ζήτηση υπηρεσιών.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Παρά τη βελτίωση στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς, η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ο σχετικός δείκτης βελτιώθηκε οριακά στις -52,2 μονάδες, από -54,7 μονάδες τον Απρίλιο.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πίεση από το κόστος ζωής, τις τιμές βασικών αγαθών και την αβεβαιότητα για τα εισοδήματα. Παράλληλα, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 9,5% τον Απρίλιο, υψηλότερα από το 9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος αποτελεί θετική ένδειξη για τις επιχειρηματικές προσδοκίες, ωστόσο η απόσταση ανάμεσα στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη και την καταναλωτική εικόνα παραμένει ένα από τα βασικά σημεία παρακολούθησης για τους επόμενους μήνες.