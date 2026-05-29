«Λαβράκια» ψαρεύει η εφορία – Alert για 23.000 φακέλους υπερ-φοροδιαφυγής

Πάνω από 23.000 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής βρίσκονται στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ τους τελευταίους μήνες και ήδη από τους 4.227 ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί έχουν βεβαιωθεί συνολικά ποσά φόρων και προστίμων ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ.

Η μάχη της ΑΑΔΕ κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, όπως δείχνει η καταγεγραμμένη δραστηριότητα των αρμοδίων υπηρεσιών.

Από κάθε έλεγχο που έχει ολοκληρώσει το ΚΕΜΕΦ βεβαιώνονται κατά μέσο όρο πρόστιμα και φόροι ύψους άνω των 460.000 ευρώ

Οι νεοσύστατες υπηρεσίες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ), των Ελεγκτικών Κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και των Μονάδων Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) της νέας υπηρεσίας ΔΕΟΣ έχουν εντατικοποιήσει τους ελέγχους, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως περιπτώσεις οικονομικά ισχυρών φυσικών προσώπων και μεγάλων επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής πολύ μεγάλου ύψους. Είναι χαρακτηριστικό ότι από κάθε έλεγχο που έχει ολοκληρώσει το ΚΕΜΕΦ βεβαιώνονται κατά μέσο όρο πρόστιμα και φόροι ύψους άνω των 460.000 ευρώ, ενώ από κάθε ολοκληρωμένο έλεγχο των ΕΛ.ΚΕ. καταλογίζονται κατά μέσο όρο φόροι και πρόστιμα ύψους 74.000 ευρώ περίπου. Επιπλέον, από κάθε έρευνα των ΜΕΦΕΛ εντοπίζονται διαφυγόντα φορολογικά έσοδα ύψους 192.109 ευρώ κατά μέσο όρο.

Το συνολικό ύψος των φόρων και των προστίμων που έχουν βεβαιώσει μέχρι το τέλος Μαρτίου οι τρεις υπηρεσίες έχει ανέλθει ήδη σε 1,07 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ), από τις 17-2-2025 που ξεκίνησε να λειτουργεί έως και τις 31-3- 2026, έχει ολοκληρώσει και έχει ακόμη σε εκκρεμότητα συνολικά 3.136 ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και μεγάλες εταιρείες. Επιπλέον, τα 6 μεγάλα Ελεγκτικά Κέντρα της χώρας (ΕΛ.ΚΕ.) μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουν ολοκληρώσει και έχουν ακόμη σε εκκρεμότητα συνολικά 16.557 ελέγχους, ενώ οι νεοσύστατες Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων, που αντικατέστησαν τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) και υπάγονται στις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ έχουν διενεργήσει ήδη 275 έρευνες για τον εντοπισμό μεγάλου ύψους φοροδιαφυγής και έχουν σε εκκρεμότητα, ακόμη, άλλες 3.065 διαδικασίες ερευνών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους:

1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ) το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) με το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) από τις 17 Φεβρουαρίου 2025, που άρχισε να λειτουργεί μέχρι και το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέσα σε περίπου 12 μήνες λειτουργίας, έχει καταφέρει να ολοκληρώσει 1.860 ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλο πλούτο και σε μεγάλες εταιρείες και έχει κατορθώσει να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 869,42 εκατ. ευρώ, δηλαδή 467.430,11 ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε ελεγχόμενο φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση. Ήδη, δε, από τις 17 Φεβρουαρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026, έχει εισπράξει το 16,31% των ποσών αυτών, δηλαδή 141,84 εκατ. ευρώ.

Άλλοι 1.276 φορολογικοί έλεγχοι ήταν στις 31 Μαρτίου 2026 σε εξέλιξη και διεκπεραιώνονταν από τους εφοριακούς υπαλλήλους του ΚΕΜΕΦ, με τις προσδοκίες για τον καταλογισμό φόρων και προστίμων σε οικονομικά ισχυρούς φορολογούμενους στην Ελλάδα να ανεβαίνουν.

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ) θεωρείται η πλέον ολοκληρωμένη φοροελεγκτική υπηρεσία της χώρας με αρμοδιότητα πανελλαδικά. Η νέα αυτή ενιαία υπηρεσία ελέγχου εστιάζει σε φορολογουμένους με μεγάλα οικονομικά μεγέθη, πολυπλοκότητα στη φορολογική τους εικόνα και υψηλή πιθανότητα φορολογικού κινδύνου.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΜΕΦ:

έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί φορολογικούς ελέγχους σε πολυεθνικές και μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα με πολύ υψηλά εισοδήματα ή περιουσία και φορολογουμένους με σύνθετες ή διασυνοριακές συναλλαγές.

αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση κινδύνου για τον εντοπισμό υποθέσεων υψηλής φορολογικής σημασίας.

2. Τα 4 Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) της Αττικής και τα 2 ΕΛ.ΚΕ. της Θεσσαλονίκης, τα οποία από την 1η-1-2025 έχουν ελεγκτικές αρμοδιότητες σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως της έδρας τους (σε Αττική ή Θεσσαλονίκη), μέσα στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ολοκλήρωσαν τη διενέργεια 2.092 ελέγχων, βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 154,73 εκατ. ευρώ, δηλαδή 73.962,71 ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε έλεγχο. Κατάφεραν δε να εισπράξουν συνολικά 14,96 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 9,67% των βεβαιωθέντων ποσών. Επιπλέον, στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους είχαν σε εκκρεμότητα άλλους 14.465 φορολογικούς ελέγχους.

3. Οι νεοσύστατες Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ), οι οποίες αποτελούν ειδικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που αντικατέστησαν τις ΥΕΔΔΕ, υπάγονται πλέον στη Γενική Διεύθυνση των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) και επικεντρώνονται στην αποκάλυψη περιπτώσεων εκτεταμένης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, διενήργησαν κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους:

37 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ, εντοπίζοντας διαφυγόντα έσοδα συνολικού ύψους 1,9 εκατ. ευρώ. Και στις 37 αυτές έρευνες προχώρησαν στην απενεργοποίηση των ΑΦΜ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, καθώς διαπίστωσαν ότι λειτούργησαν ως «εξαφανισμένοι έμποροι». Το αξιοσημείωτο είναι πως στη συγκεκριμένη περίπτωση το ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε στο 100%.

238 έρευνες για λοιπές υποθέσεις φοροδιαφυγής, από τις οποίες εντόπισαν διαφυγόντα φορολογικά έσοδα ύψους 50,93 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες των ΜΕΦΕΛ συνεχίζονται σε άλλες 3.065 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και απάτης στον ΦΠΑ.