Μητσοτάκης-στο-συνέδριο-economist:-Προετοιμαζόμαστε-για-τρίτη-θητεία-με-επενδύσεις,-ανάπτυξη-και-τήρηση-των-δημοσιονομικών-ορίων

«Πιστεύω ότι οι πολίτες, στο τέλος της ημέρας, είναι λογικοί άνθρωποι. Κάθονται με τις οικογένειές τους και συζητούν: “Εντάξει, μας προσφέρθηκε σταθερότητα και προβλεψιμότητα — αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει σχέδιο για το πώς θα κινηθεί η χώρα προς το 2030”. Νομίζω ότι είμαστε το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που μιλάει πραγματικά για το 2030. Και είμαι βέβαιος ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι πολίτες να μας εμπιστευθούν ξανά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στην ημερίδα του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση» που πραγματοποιείται στα Χανιά, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση ξέρει πως έχει οδηγήσει τη χώρα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά γνωρίζει ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει.

Σημείωσε ότι πολλές από τις αιτίες δυσαρέσκειας που τροφοδοτούν τα λαϊκιστικά κόμματα στην Ευρώπη είναι πραγματικές και ανέφερε πως δικαιολογημένα οι πολίτες νοιάζονται για το διαθέσιμο εισόδημά τους καθώς έχουμε ταχεία αύξηση των τιμών σε όλους σχεδόν τους τομείς τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κάτι που επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο εξαιτίας του πολέμου.

«Το κράτος δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός γραφειοκρατίας. Στο τέλος της ημέρας, είναι άνθρωποι — πολιτικοί που λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν συμβιβασμούς. Αν έχω ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα να διαθέσω, πήρα τη συνειδητή απόφαση να στηρίξω οικογένειες με παιδιά. Θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι άλλο. Θα μπορούσα, για παράδειγμα, να μειώσω τον ΦΠΑ. Αυτού του είδους είναι οι δύσκολες αποφάσεις που λαμβάνεις και τελικά κρίνεσαι από το αν αποδεικνύονται επιτυχημένες», ανέφερε.

«Πιστεύω ότι καταφέραμε να αποκαταστήσουμε έναν ελάχιστο βαθμό εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς. Και αυτό, στο τέλος της ημέρας, καταλήγει στη λογοδοσία. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της λογοδοσίας. Θα ήθελα πραγματικά οι πολίτες να κοιτάξουν τι τους είπαμε το 2023, να πάρουν κυριολεκτικά το πρόγραμμά μας και να τσεκάρουν ένα-ένα τα σημεία. Νομίζω ότι, αν το κάνουν, θα δουν ότι έχουμε πράγματι υλοποιήσει τις περισσότερες από τις δεσμεύσεις μας. Οι άνθρωποι δεν σε ψηφίζουν ποτέ μόνο για όσα έχεις κάνει. Ίσως ένα κτίριο πάρει το όνομά σου για το έργο σου, αλλά δεν κερδίζεις εκλογές μόνο με βάση το παρελθόν σου. Αν όμως το παρελθόν σου δείχνει συνέπεια, τότε οι πολίτες είναι πιθανότερο να σε εμπιστευθούν όταν τους λες ότι θέλεις να κάνεις ακόμη περισσότερα στο επόμενο βήμα ή στην επόμενη τετραετία», συμπλήρωσε.

Και σημείωσε: «Καθώς λοιπόν πλησιάζουμε σε αυτό που ουσιαστικά θα είναι ο τελευταίος χρόνος της κυβερνητικής μας θητείας, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η πολιτική αφορά πρωτίστως τις δημόσιες πολιτικές. Αφορά επιλογές. Αφορά την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων. Αφορά τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών, που είναι δημόσιο αγαθό. Αν έχεις προσθέσει πάνω από χίλια νέα λεωφορεία στην Αθήνα, αυτή είναι μια καλή δημόσια επένδυση, επειδή οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι σημαντική δημόσια υπηρεσία».

Για την κρίση του κόστους ζωής, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. «Ό,τι κι αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας», τόνισε.

«Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αποτελούν μεγάλο πρόβλημα. Και εμφανίζονται εύκολες λύσεις που προτείνονται από λαϊκιστές, τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά. Υπό αυτή την έννοια, η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα, επειδή έχουμε ήδη πειραματιστεί με τον λαϊκισμό — και δεν πήγε πολύ καλά. Άρα, όταν οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με μια νέα στρατηγική «rebranding» και λένε τα ίδια πράγματα, ο κόσμος λέει: «Εντάξει, αλλά την προηγούμενη φορά που το δοκιμάσαμε, παραλίγο να χρεοκοπήσουμε»», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση και πως έχει εκλεγεί δύο φορές.

«Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαιτητικά όσον αφορά στην αποκατάσταση μετά την κρίση. Δόθηκε έμφαση στην αποκατάσταση των μακροοικονομικών για να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα για να υποστηρίξουμε πολιτικές που έχουν μεγάλη σημασία για εμάς. Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, δεν υπήρχε πολιτική συναίνεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις της. «Προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, ο κατώτατος φτάνει τα 950 ευρώ, ο μέσος μισθός ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό, υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας. Υπάρχουν, όμως, πολλοί που δυσκολεύονται. Ότι κάνουμε πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις», ανέφερε.

Μίλησε στη συνέχεια και για άλλους τομείς πιο εξειδικευμένα. Για παράδειγμα για την ενέργεια είπε ότι έχουμε μια κατακερματισμένη αγορά και πως πιθανότατα χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό ρυθμιστή ενέργειας και σίγουρα περισσότερες επενδύσεις στα δίκτυα.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, αν έχω φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, μπορώ να την εξάγω. Και, παρεμπιπτόντως, η Ελλάδα έχει γίνει σημαντικός καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή παράγουμε πολύ ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές και επειδή είμαστε φθηνότεροι από τους γείτονές μας», επισήμανε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για ένα πιο «έξυπνο κράτος» και μεταξύ άλλων έφερε ως παράδειγμα το gov.gr.

«Είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα και ο λόγος ήταν ότι ποτέ δεν αναλάβαμε πλήρως τον έλεγχο του συστήματος που τις διαχειριζόταν. Τώρα το κάνουμε εσωτερικά και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα είναι δικό μας σύστημα. Άρα, στη δική μας περίπτωση, το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική παροχή δημόσιων υπηρεσιών και η διασφάλιση ότι διαμορφώνουμε το πλαίσιο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνουμε τον διπλό στόχο της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης», σημείωσε.

Ειδικά για την Κρήτη ανέφερε τρία έργα μεγάλης σημασίας, Τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την ηπειρωτική Ελλάδα, την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου και την κατασκευή του ΒΟΑΚ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.