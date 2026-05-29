Οι-συνιδρυτές-της-astera-labs-αναδείχθηκαν-ey-world-entrepreneur-of-the-year-2026

Επιλέχθηκαν ανάμεσα σε σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες του προγράμματος, στους οποίους περιλαμβάνονταν 58 νικητές από 46 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, που διαγωνίστηκαν για τον παγκόσμιο τίτλο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra και Casey Morrison, συνιδρυτές της Astera Labs, αναδείχθηκαν νικητές του διαγωνισμού EY World Entrepreneur Of The Year 2026, σε τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό. Επιλέχθηκαν ανάμεσα σε σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες του προγράμματος, στους οποίους περιλαμβάνονταν 58 νικητές από 46 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, που διαγωνίστηκαν για τον παγκόσμιο τίτλο.

Οι Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra και Casey Morrison έχουν χαράξει την πορεία τους πάνω σε μια κοινή πεποίθηση: ότι η συνδεσιμότητα είναι το «κλειδί» για την απελευθέρωση της πλήρους δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς εργάζονταν μαζί σε μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία ημιαγωγών (semiconductor), πείστηκαν ότι η επίλυση των σημείων συμφόρησης στο bandwidth και την απόδοση, θα ήταν καθοριστική για να ξεκλειδώσει το επόμενο κύμα καινοτομίας του AI.

Το 2017 εγκατέλειψαν τη σιγουριά της εργασίας τους για να ιδρύσουν την Astera Labs και έθεσαν ως στόχο να δημιουργήσουν εξειδικευμένες λύσεις συνδεσιμότητας, σχεδιασμένες ειδικά για data centers τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκινώντας από ένα γκαράζ στη Silicon Valley, η εταιρεία ξεπέρασε πολλά αρχικά εμπόδια, όπως νέα τεχνικά πρότυπα, την εύρεση του κατάλληλου ταλέντου, ένα οικοσύστημα που δεν ήταν ακόμη έτοιμο και την εξασφάλιση χρηματοδότησης σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο.

Οι επιχειρηματίες ξεπέρασαν αυτές τις προκλήσεις μέσω της έμφασής τους στην ικανοποίηση των πελατών και στην καινοτομία, και, έκτοτε, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε αξιόπιστο συνεργάτη για σημαντικούς παίκτες στον χώρο της τεχνολογίας. Σήμερα, η Astera Labs απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζόμενους σε 13 γραφεία παγκοσμίως, με χρηματιστηριακή αξία 54 δισ. δολάρια και σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 120% από το 2022. Μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2024, η Astera Labs συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην αιχμή των υποδομών AI, καθοδηγούμενη από ένα όραμα τεχνολογικής προόδου που μπορεί να μετασχηματίσει κλάδους και να βελτιώσει ζωές.

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY διοργανώνει κάθε χρόνο τον διαγωνισμό World Entrepreneur Of The Year, για να τιμήσει τα επιτεύγματα οραματιστών ηγετών και ηγέτιδων, που διαμορφώνουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση, αναπτύσσουν την οικονομία και ανταποκρίνονται στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η ετήσια συνάντηση φέρνει κοντά ιδρυτές, CEOs και επιχειρηματικούς ηγέτες και ηγέτιδες από όλο τον κόσμο, προσφέροντάς τους ευκαιρίες δικτύωσης και συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση του EY World Entrepreneur Of The Year.

Στον φετινό παγκόσμιο διαγωνισμό, την Ελλάδα εκπροσώπησε δυναμικά ο Χάρης Βαφειάς, Διευθύνων Σύμβουλος του VAFIAS GROUP και EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025. Η έναρξη του επόμενου διαγωνισμού στην Ελλάδα, αναμένεται το φθινόπωρο του 2027.