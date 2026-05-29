Οκτώ-νεκροί-από-έκρηξη-δεξαμενής-σε-χαρτοβιομηχανία-στην-Ουάσινγκτον

Στους οκτώ ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση δεξαμενής χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, ενώ οι επιχειρήσεις ανάκτησης θυμάτων συνεχίζονται. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι έξι από τους εννέα εργαζομένους που αγνοούνταν έχουν εντοπιστεί νεκροί, ενώ οι υπόλοιποι τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται και θεωρείται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging Co., όταν δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 900.000 γαλονιών, η οποία περιείχε τη χημική ουσία «λευκό υγρό», υπέστη κατάρρευση λίγο μετά τις 07:15 το πρωί τοπική ώρ (17:15 ώρα Ελλάδας)

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι σοροί των έξι εργαζομένων που ανακτήθηκαν εντοπίστηκαν κοντά στον χώρο διαλείμματος του προσωπικού. Όπως εξήγησαν οι διασώστες, η κατάρρευση συνέβη κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας, γεγονός που εξηγεί γιατί πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο συγκεκριμένο σημείο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, ο κυβερνήτης της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τη φονικότερη βιομηχανική τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία της πολιτείας της Ουάσινγκτον».

Εκτός από τους νεκρούς, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για νοσηλεία, ενώ ορισμένοι διακομίστηκαν στο εξειδικευμένο Κέντρο Εγκαυμάτων του Όρεγκον.

Οι δυσκολίες στην επιχείρηση ανάκτησης

Οι επιχειρήσεις ανάκτησης θυμάτων καθυστέρησαν αρχικά λόγω σοβαρών ανησυχιών για τη στατικότητα και τη δομική ακεραιότητα της δεξαμενής που υπέστη ζημιές.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι όταν σημειώθηκε η κατάρρευση, η δεξαμενή ήταν περισσότερο από μισογεμάτη. Μετά από επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό της παρέμεναν περίπου 25.000 γαλόνια χημικού προϊόντος.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή είχε σταθεροποιηθεί, γεγονός που επέτρεψε στα συνεργεία διάσωσης και ανάκτησης να καταρτίσουν σχέδιο ασφαλούς απομάκρυνσής της, παράλληλα με τη συνέχιση των ερευνών στο σημείο.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι σοροί που ανακτώνται από τον χώρο του δυστυχήματος μεταφέρονται στο Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Κάουλιτζ, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και ενημέρωσης των οικογενειών των θυμάτων.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης της δεξαμενής βρίσκονται σε εξέλιξη.