Ο καλύτερος μήνας από το 1999 για τη μετοχή της Levovo – Άλμα 109%

Στην καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 και πλέον ετών οδεύει η μετοχή της Lenovo, καθώς η αξία της έχει σχεδόν διπλασιαστεί τον Μάιο με ώθηση από τον ενθουσιασμό των επενδυτών γύρω από την στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, η μετοχή εκτοξεύθηκε έως και 31% την Παρασκευή στο Χρηματιστήριο της Κίνας και βρίσκεται στο +109% σε επίπεδο μήνα, στην καλύτερη μηνιαία επίδοση από το 1999. Το ράλι μάλιστα επιταχύνθηκε αφότου τα οικονομικά αποτελέσματα έδειξαν ότι τα έσοδα της Lenovo που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη βοήθησαν στην αντιστάθμιση των πιέσεων από τα αυξημένα κόστη εξαρτημάτων και της επέτρεψαν να διατηρήσει την θέση της ως η κορυφαία μετοχή του δείκτη Hang Seng China Enterprises για το 2026.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του -, η εκρηκτική άνοδος ενισχύθηκε και από τις αισιόδοξες προβλέψεις της Dell που βασίστηκαν στην ισχυρή ζήτηση για servers τεχνητής νοημοσύνης και έφεραν αισιοδοξία γύρω από τον κλάδο των υπολογιστών στην Ασία. Ως αποτέλεσμα, αυξήθηκε το επενδυτικό ενδιαφέρον και για την Lenovo, με ολοένα και περισσότερους επενδυτές να την αντιμετωπίζουν ως δυναμικό παίκτη στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Η ανάπτυξη των AI servers αποτελεί ξεκάθαρα βασικό μοχλό, καθώς η ζήτηση πλέον επεκτείνεται από τους hyperscalers προς τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εφαρμογές AI inferencing, κάτι που ευνοεί παραδοσιακούς κατασκευαστές διακομιστών όπως η Lenovo και η Dell», δήλωσε ο Στίβεν Τσενγκ, αναλυτής του - Intelligence.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, στο σύνολο του 2025, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει σταθερά τα περιθώρια κέρδους της παρά τις πιέσεις που προκάλεσε η έλλειψη μνημών, ενισχύοντας την άποψη ότι βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση σε σχέση με μικρότερους ανταγωνιστές της. Παράλληλα, το επενδυτικό κλίμα υποστηρίζεται από τις προσδοκίες γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρείας στους τομείς των AI servers και των AI agents, ενώ ενισχύθηκε περαιτέρω όταν η Goldman Sachs υπερδιπλασίασε την τιμή-στόχο για τη μετοχή.