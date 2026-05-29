Παιχνίδια-εντυπώσεων-από-τουρκικά-ΜΜΕ-για-δήθεν-παρενόχληση-Τούρκου-ψαρά-στο-Φαρμακονήσι

Σε νέο δημοσίευμά της το τουρκικό Takvim αναφέρει ότι στο Αιγαίο, στα όρια της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής φέρεται να παρενόχλησε τουρκικό αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, το συμβάν έχει καταγραφεί στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και δεν πρόκειται για νέο περιστατικό.

Türk balıkçıdan Yunanlara: “Beni delirtme!” Yunanistan Sahil Güvenliği Adalar Denizi’nde Türk bir balıkçı gemisini taciz etti. Silah doğrultan Yunanlara karşı Türk balıkçı geri adım atmayıp cesurca meydan okudu. pic.twitter.com/6nJFRPSP8g — TVNET (@tvnet) May 28, 2026

Σύμφωνα με πηγές από το Ελληνικό Λιμενικό, το περιστατικό φέρεται να αφορούσε την παρουσία τουρκικού αλιευτικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου, όπου σημειώθηκε προσέγγιση σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής. Όπως έχει γίνει γνωστό, το αλιευτικό απομακρύνθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ένταση ή κλιμάκωση.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συμβάν εξελίχθηκε πέρα από το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ή ότι προέκυψε κάποιο επεισόδιο με συνέχεια.

Η αναπαραγωγή της υπόθεσης σε τουρκικά μέσα εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική επαναφοράς παλαιότερων περιστατικών με τρόπο που τα παρουσιάζει ως πρόσφατα, δημιουργώντας εντυπώσεις έντασης στο Αιγαίο.

Τι αναφέρει το τουρκικό δημοσίευμα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ελληνικό σκάφος προσπάθησε να πλησιάσει το τουρκικό αλιευτικό με σκοπό – όπως υποστηρίζει – να το απομακρύνει από την περιοχή, γεγονός που οδήγησε σε κλιμάκωση της έντασης στη θάλασσα.

Η Takvim αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού σημειώθηκαν «επικίνδυνοι ελιγμοί» και «επιθετική στάση» από την ελληνική πλευρά, ενώ κάνει λόγο για ένταση μεταξύ των δύο πλευρών στη θαλάσσια περιοχή.

Στο ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζεται ότι στη διάρκεια της αντιπαράθεσης ένας Έλληνας λιμενικός έστρεψε όπλο προς το τουρκικό αλιευτικό σκάφος.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Τούρκος ψαράς δεν απομακρύνθηκε και αντέδρασε λεκτικά, με την εφημερίδα να μεταφέρει ότι ακούγεται να λέει: «Άντε ρίξε, ρίξε με αυτό το όπλο. Τι είναι αυτό το όπλο; Τι τρέχει; Μη με προκαλείς. Μπείτε μέσα, μπείτε εσείς μέσα».

Το τουρκικό μέσο αναφέρει ακόμη ότι οι στιγμές αυτές καταγράφηκαν σε κάμερα, με τον ψαρά να εμφανίζεται να επιπλήττει το προσωπικό της ελληνικής ακτοφυλακής λέγοντας «Μπείτε μέσα», προκειμένου – όπως σημειώνει – να τερματιστεί το περιστατικό.

