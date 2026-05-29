Παπαθανάσης:-«Η-ανάπτυξη-στην-Ελλάδα-θα-συνεχιστεί-και-μετά-το-Ταμείο-Ανάκαμψης»

Τη βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι βιώσιμη και θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, στην ημερίδα του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση», που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, «όχι μόνο έχουμε διαχειριστεί κατάλληλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά έχουμε και τη δημόσια χρηματοδότηση που είναι διπλάσια της περιόδου 2021-2025 λόγω της δημοσιονομικής πορείας της χώρας. Το 2026-2030 θα έχουμε 22 δισ. ευρώ από 10 δισ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο».

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στα εθνικά Ταμεία και τα δύο νέα Ταμεία που συνολικά συγκεντρώνουν 9 δισ. ευρώ, ενώ από το νέο ΕΣΠΑ (που διευρύνθηκε η περίοδός του κατά ένα έτος) υπάρχουν επιπλέον 20 δισ. ευρώ που και αυτά θα μπουν στην οικονομία. Ενώ, θα υπάρχει και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (συνολικά 49,5 δισ. ευρώ), με τα κονδύλια που δικαιούται η χώρα να αρχίσουν να έρχονται από το 2028.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε διεξοδικά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι: οι επενδύσεις ήταν το 2019 στο 10% του ΑΕΠ και τώρα είναι στο 18% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον η χώρα με την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη. Και έως το τέλος του 2027 δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το DNA μας, πρόσθεσε, μας λέει ανάπτυξη και δημιουργία άνω των 600.000 θέσεων εργασίας. Μας λέει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και μπορούμε να βρούμε τη χρηματοδότηση και με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη βοήθεια του τραπεζικού τομέα. Όπως είπε, έχουμε ανταποκριθεί στα κριτήρια που είχαν τεθεί για να εκπληρώσουμε κατά 100% τις υποχρεώσεις μας και είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε όλα τα πρότζεκτ που έχουμε αναλάβει, έως το τέλος της περιόδου.