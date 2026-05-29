Πλεύρης:-Αν-επιχειρηθεί-να-συνεχιστεί-αυτό-που-έγινε-χθες-στην-Κρήτη,-θα-πάρουμε-πάρα-πολύ-σκληρά-μέτρα

«Αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη εχθές με την παράνομη άφιξη πλέον των 600 ατόμων στην Κρήτη, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα», υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή.

«Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που έγινε το 2015-2016 που πέρασε 1.000.000 κόσμος, που ‘λιάζονταν κι εξαφανίζονταν’. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται», σημείωσε ο κ. Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για τη δημιουργία κλειστών δομών στην Κρήτη.

Οι κλειστές δομές, σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αποτελούν αναγκαίο εργαλείο για την προστασία των τοπικών κοινωνιών.

«Και στα Χανιά και στο Ηράκλειο οι δομές θα είναι κλειστές. Και θα είναι κλειστές διότι αυτό είναι η προστασία των τοπικών κοινωνιών. ‘Ατομα που έχουν μπει παράνομα, μέχρι να ξεκαθαρίσει αν έχουν χαρακτηριστικά πρόσφυγα ή μετανάστη, θα είναι σε καθεστώς κράτησης», είπε ο Θάνος Πλεύρης και τόνισε: «

Τους Έλληνες πολίτες θα τους προστατεύουμε». Πρόσθεσε επίσης ότι το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου. «Έχεις πιθανότητα να πάρεις άσυλο; Ανοιχτή δομή. Δεν έχεις πιθανότητα να πάρεις άσυλο; Κλειστή δομή. Σε δώδεκα εβδομάδες εξέταση ασύλου και απέλαση», εξήγησε.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης είπε ότι οι αριθμοί των προσφύγων και των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη αποτυπώνουν τη διαρκή αύξηση των ξεριζωμένων ανθρώπων, σε συνθήκες όξυνσης των πολεμικών συγκρούσεων και ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, στους οποίους εμπλέκεται η χώρα με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων αστικών κομμάτων, με πρωταγωνιστικό τον ρόλο της ΑμερικανοΝΑΤΟϊκής βάσης της Σούδας στην Κρήτη.

«Η αντιδραστική και αδιέξοδη πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ, με βάση το “Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο”, όχι μόνο δεν περιορίζει την αύξηση των προσφύγων και των μεταναστών, αλλά οδηγεί στον απάνθρωπο εγκλωβισμό τους, στη μετατροπή των θαλασσών μας σε θάλασσες νεκρών και της χώρας μας σε αποθήκη ψυχών.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση εξετάζει τη δημιουργία δομών-φυλακών και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Η δημιουργία τους, μάλιστα, έρχεται την ίδια περίοδο έναρξης εφαρμογής του Συμφώνου, που σηματοδοτεί την ακόμα μεγαλύτερη ένταση της καταστολής και τις απαράδεκτες fast track διαδικασίες απόρριψης ασύλου», είπε ο κ. Συντυχάκης και υπογράμμισε ότι «οι δομές-φυλακές δεν έχουν καμία σχέση με την ανάγκη για προσωρινούς χώρους φιλοξενίας με υποδομές, με αξιοπρεπείς ανθρώπινες συνθήκες. Θα μετατραπούν σε εστίες εξαθλίωσης».

Η πείρα, άλλωστε, από τις αντίστοιχες δομές σε άλλα νησιά, όπως στη Σάμο, είναι αποκαλυπτική, παρατήρησε ο βουλευτής του ΚΚΕ. Ειδικά για την περιοχή των Μαλάδων Ηρακλείου, ο κ. Συντυχάκης κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί επιβάλει προειλημμένες αποφάσεις πίσω από τη δήθεν αδιέξοδη διαβούλευση, χωρίς ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, που είναι μια από τις πλέον επιβαρυμένες, οικιστικά και περιβαλλοντικά.

«Το ενδεχόμενο δημιουργίας κλειστής δομής-φυλακής / hot spot διαλογής στο κτήριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου προκαλεί αγανάκτηση στους κατοίκους, που και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ και διεκδικούν υποδομές που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους», είπε ο κ. Συντυχάκης.

Ο βουλευτής κάλεσε την κυβέρνηση ακυρώσει την απόφαση για τις Μαλάδες και όπου αλλού στην Κρήτη και τα σχέδια για hot-spot διαλογής/υπερδομές-φυλακές που «δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία των προσφύγων και μεταναστών». Ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, με χωροθέτηση που να μη δημιουργεί προβλήματα ούτε στους κατοίκους ούτε και στους μετανάστες και πρόσφυγες, με αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης, με σεβασμό στα δικαιώματά τους και με όλες τις αναγκαίες προσλήψεις του απαιτούμενου προσωπικού.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη να γίνεται καταγραφή των αναγκών τους, με πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή, διερμηνεία και διαδικασίες ασύλου, ώστε να λαμβάνουν άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπορούν να ταξιδέψουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους.

«Υπάρχει μεγάλη υποκρισία στην ερώτησή σας», σχολίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΚΚΕ και παρατήρησε: «Από τη μια πλευρά οι συνθήκες πρέπει να είναι εξαιρετικές, να μην είχε χώροι κράτησης αλλά από την άλλη πλευρά, όχι στις Μαλάδες, για να μην ενοχλείται η τοπική κοινωνία».

«Αν στις Μαλάδες, τον συγκεκριμένο χώρο τον κάνουμε ανοιχτό, το προτιμάτε; Γιατί εσείς είπατε μην είναι φυλακές… Αν είναι ανοιχτός και με τέλειες συνθήκες το προτιμάτε; Γιατί εδώ θέλουμε να λέμε αλήθειες», σχολίασε επίσης ο κ. Πλεύρης. Ενημέρωσε δε ότι αυτή τη στιγμή οι ροές, είναι κατά βάση στην Κρήτη, χθες έγιναν πάνω από 600 παράνομες αφίξεις σε ένα 24ωρο και το 40% αυτών στο Ηράκλειο.

«Πρέπει με όποιες συνθήκες, από όποια πλευρά και να το δει κανένας, να γίνει ένας πρώτος διαχωρισμός; Να δούμε τι είναι αυτοί που καταφθάνουν; ‘Αρα χρειάζονται χώροι. Και με συγχωρείτε, είναι παράλογο ένας ολόκληρος νομός, όπως είναι το Ηράκλειο, να εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή από άλλα νησιά, που στο παρελθόν πέρασαν πολύ μεγαλύτερη πίεση από την ενδοχώρα, και να μην μπορούμε να συζητήσουμε αν θα υπάρχει ένας προσωρινός χώρος, ώστε να γίνεται το αρχικό screening, να δούμε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και πρόσθεσε ότι στα Χανιά βρέθηκε λύση με τον περιφερειάρχη, με τον δήμαρχο και το καλοκαίρι τα Χανιά δεν θα έχουν πρόβλημα, όπου υπάρχει κλειστός χώρος και θα μείνουν εκεί για το απαραίτητο διάστημα και γίνεται ο διαχωρισμός ώστε αν έχουν προσφυγικό προφίλ να μεταφέρονται στην ενδοχώρα και αν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ να πηγαίνουν σε κλειστές δομές.

«Λέτε για τον ιμπεριαλισμό, κ. Συντυχάκη, αλλά το 50% αυτών που φτάνουν στην Κρήτη, τουλάχιστον το πρώτο πεντάμηνο, είναι από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο. Το Μπαγκλαντές δεν είναι κανένας καπιταλισμός και κανένας πόλεμος εκεί πέρα. Στην Αίγυπτο το ίδιο. Έρχονται ως οικονομικοί μετανάστες, χωρίς προσφυγικό προφίλ και πάνε σε κλειστές δομές, προκειμένου όταν απορριφθεί το άσυλό τους, να επιστρέψουν.

Το Σουδάν είναι ιδιαίτερη περίπτωση, υπάρχει εμφύλιος, σκληρός εμφύλιος και εκεί πέρα ενδεχομένως υπάρχουν ροές που μπορεί να έχουν προσφυγικό προφίλ και λέω ότι μπορεί να έχουν διότι αν έρχονται απευθείας από το Σουδάν στη Λιβύη, προφανώς έρχονται να βρουν μια διέξοδο αλλά αν έρχονται μέσω Αιγύπτου ή μέσω Τσαντ, στην Αίγυπτο και στο Τσαντ, δεν κινδυνεύουν», είπε ο κ. Πλεύρης και υπογράμμισε: «Εμείς πιστεύουμε στην αποτροπή και το κάνουμε πράξη.

Αποτροπή στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Με την τουρκική ακτοφυλακή είμαστε σε μια συνεργασία, οι ροές έχουν μείωση 70% στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην Κρήτη, μέχρι τη μεγάλη άφιξη που έγινε χθες, ήμασταν στα ίδια νούμερα με πέρυσι. Προσπαθούμε να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία με τη λιβυκή ακτοφυλακή, υπάρχει και παρουσία δική μας αλλά επειδή το κομμάτι της ανατολικής Λιβύης είναι και η μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση από την ΕΕ, είναι αρκετά πιο δύσκολη η όλη διαχείριση.

Αν χρειαστεί ωστόσο, και αυτό που έγινε χθες δεν είναι εξαίρεση αλλά είναι ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που έγινε το 2015-2016 που πέρασε 1.000.000 κόσμος, που ‘λιάζονταν κι εξαφανίζονταν’. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται».

