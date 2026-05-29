Προ των πυλών διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα – Τι λέει το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Σε διπλωματικό επίπεδο ανεβάζει η Αθήνα την υπόθεση του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στις αρχές Μαΐου στη Λευκάδα, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, για τα συμπεράσματα του πορίσματος του ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών που έλαβε χώρα στη Λεμεσό, όπου ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε επίσης συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες κατόπιν πρόσκλησης της κυπριακής προεδρίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τις επόμενες μέρες αναμένεται να ακολουθήσει και επίσημο διάβημα της Αθήνας προς την ουκρανική κυβέρνηση, καθώς η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει πλέον την υπόθεση ως ζήτημα με σοβαρές προεκτάσεις ασφάλειας και ναυσιπλοΐας. Το θέμα είχε τεθεί ήδη πριν από περίπου 2 εβδομάδες και στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα», επισημαίνοντας τους κινδύνους που δημιουργούνται για τη ναυσιπλοΐα σε μία περιοχή με αυξημένη κίνηση εμπορικών και επιβατικών πλοίων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα είχε εντοπιστεί στις 7 Μαΐου κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο της Λευκάδας, όταν αλιείς το βρήκαν σε θαλάσσια σπηλιά με τη μηχανή του ακόμη σε λειτουργία. Πρόκειται για μαύρο USV τύπου Magura, εξοπλισμένο με συστήματα υψηλής τεχνολογίας, θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και να το ρυμουλκήσουν έως το λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το Λιμενικό Σώμα.

Από την πρώτη τεχνική αξιολόγηση προέκυψε ότι το drone ήταν διαμορφωμένο για αποστολή τύπου «καμικάζι», καθώς έφερε ενεργές εκρηκτικές ύλες με σκοπό να προσκρούσει στον στόχο του. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν και χειρόγραφες σημειώσεις, ενώ πυροτεχνουργοί του Στρατού αφαίρεσαν τους πυροκροτητές προκειμένου να καταστεί ασφαλές. Στη συνέχεια, στελέχη του Λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό το USV να έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής βλάβης στα συστήματα πλοήγησης και να κατέληξε ακυβέρνητο στο Ιόνιο. Το γεγονός ότι στις δεξαμενές του βρέθηκε ακόμη σημαντική ποσότητα καυσίμων ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν είχε διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται το σενάριο εκκίνησής του από κάποια μυστική ουκρανική βάση στη Λιβύη.

Το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ δεν προσδιορίζει πάντως ούτε το ακριβές σημείο αφετηρίας του drone ούτε τον τελικό στόχο που επρόκειτο να πλήξει, ο οποίος εκτιμάται ότι πιθανότατα συνδεόταν με μονάδα του ρωσικού στόλου. Εφόσον η αποστολή δεν ολοκληρώθηκε, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν κυρίως σε εκτιμήσεις βάσει των τεχνικών δεδομένων και της διαμόρφωσης του σκάφους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, πάντως, και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου σκάφους. Σύμφωνα με το σχετικό φωτογραφικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές, από τους ιμάντες που τοποθέτησαν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κρεμόταν ο εκρηκτικός μηχανισμός του drone, δηλαδή μια μεταλλική δεξαμενή που περιείχε περίπου 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, η οποία τελικώς απενεργοποιήθηκε με ελεγχόμενες διαδικασίες.

Μπροστά από τη συγκεκριμένη μεταλλική κατασκευή διακρίνονται ειδικά διαμορφωμένες καμπυλότητες, οι οποίες – σύμφωνα με ειδικούς – έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να κατευθύνουν το ωστικό κύμα της έκρηξης με τρόπο που να προκαλείται η μέγιστη δυνατή ζημιά στον στόχο. Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια drones χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον μονάδων του ρωσικού στόλου, στόχος ενός τέτοιου πλήγματος είναι η δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ρήγματος στο κύτος του πλοίου.

Στο πίσω μέρος του drone εντοπίστηκε επίσης, καλυμμένη με μαύρο προστατευτικό κάλυμμα, κάμερα μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο τηλεχειρισμός του σκάφους και μεταδίδεται εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από όπου γίνεται η καθοδήγησή του. Στο μπροστινό τμήμα υπήρχε λευκή επιφάνεια που αντιστοιχεί σε κεραία Starlink, μέσω της οποίας παρέχεται δορυφορικό internet και καθίσταται δυνατή η πλοήγηση και η στόχευση του USV σε πραγματικό χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη τεχνική ανάλυση δεν προέκυπτε εξαρχής με απόλυτη βεβαιότητα πως πίσω από το drone βρίσκεται η Ουκρανία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, Ουκρανοί αξιωματούχοι φέρονται να έχουν ήδη παραδεχθεί ανεπίσημα σε Έλληνες συνομιλητές τους τη σύνδεση του συγκεκριμένου USV με ουκρανικές επιχειρησιακές δραστηριότητες, παρέχοντας ταυτόχρονα και σχετικές εξηγήσεις προς την ελληνική πλευρά.

Ενιαία ισχυρή φωνή κατά του αναθεωρητισμού το μήνυμα Γεραπετρίτη

Στο ίδιο πλαίσιο, η ελληνική πλευρά επιχείρησε να αναδείξει στη Λεμεσό και τη συνολικότερη διάσταση ασφάλειας που συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μεταφορά των συνεπειών του στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά την άφιξή του στην άτυπη σύνοδο «Gymnich» των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω «πολλαπλών κρίσεων και γενικότερης εχθροπάθειας στον κόσμο», συνδέοντας ευθέως την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα με την ενεργειακή και αμυντική ασφάλεια.

«Στρατηγική αυτονομία σημαίνει ανταγωνιστικότητα, αλλά ανταγωνιστικότητα με συνοχή και σύγκλιση. Σημαίνει ανθεκτικότητα, ενεργειακή και αμυντική. Και βεβαίως σημαίνει αλληλεγγύη όλων των κρατών», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας παράλληλα στην ανάγκη μιας «360 μοιρών» ευρωπαϊκής πολιτικής με έμφαση και στον Παγκόσμιο Νότο.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη ότι «καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», ενώ προειδοποίησε για τους κινδύνους του αναθεωρητισμού σε ένα «εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον».

