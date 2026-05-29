Πρόγραμμα-safe:-h-Πολωνία-εκταμιεύει-6,6-δισ.

Η Πολωνία έγινε το πρώτο κράτος-μέλος που εκταμιεύει χρήματα από το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για την άμυνα SAFE (Security Action for Europe), εξασφαλίζοντας ποσό ύψους 6,6 δισ. ευρώ (για την ακρίβεια 6.560.115.120,75 ευρώ).

Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής που έχει εγκριθεί για τη χώρα, η οποία ανέρχεται σε 43,7 δισ. ευρώ, καθιστώντας την έτσι τον μεγαλύτερο δικαιούχο του προγράμματος.

Η προχρηματοδότηση θα βοηθήσει την Πολωνία να επιταχύνει τις αμυντικές επενδύσεις προτεραιότητας, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και να εκσυγχρονίσει τις στρατιωτικές της ικανότητες σύμφωνα με τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωση, το SAFE έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει δυνατή την ταχεία και συντονισμένη δράση, να βελτιώσει την ικανότητα των ευρωπαϊκών δυνάμεων να συνεργάζονται και να ενισχύσει την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χέννα Βιρκούνεν, υπογράμμισε πως «η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο και ικανή να δράσει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα SAFE «ουσιαστικό εργαλείο για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ηπείρου».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους έκανε λόγο για «συγκεκριμένο βήμα προόδου για τη συλλογική ασφάλεια», επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότηση θα επιταχύνει επενδύσεις και θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσω στενότερης συνεργασίας.