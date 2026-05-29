Πύραυλος-oreshnik-που-εκτόξευσαν-οι-Ρώσοι-κατά-της-Ουκρανίας-αποδείχτηκε-ότι-ήταν-εννέα-ετών

Ρωσικός πύραυλος Oreshnik που εκτοξεύθηκε κατά της Ουκρανίας τον Ιανουάριο φαίνεται να κατασκευάστηκε πριν από εννέα χρόνια και να έχει αποκλειστικά ρωσικά και λευκορωσικά εξαρτήματα, δήλωσαν Ουκρανοί εμπειρογνώμονες, μετά από εξέταση των θραυσμάτων του.

Ο πύραυλος, σύμφωνα με τη Ρωσία, είναι ένα όπλο που αλλάζει τα δεδομένα.

Ο Oreshnik τον οποίο η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά κατά της Ουκρανίας το 2024, είναι ένας πύραυλος που μπορεί να φέρει και πυρηνική κεφαλή και έχει εμβέλεια 5.000 χιλιομέτρων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι ο εν λόγω πύραυλος δεν μπορεί να αναχαιτισθεί, αν και πολλοί δυτικοί εμπειρογνώμονες έχουν αμφισβητήσει αυτόν τον ισχυρισμό.

Τα θραύσματα που ανακτήθηκαν από τον μικρό αριθμό πυραύλων Oreshnik που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου, βοήθησαν το Κίεβο να μάθει περισσότερα για το όπλο αυτό και να αμφισβητήσει κάποιους μύθους που έχουν υπάρξει γι αυτόν.

Οι ουκρανικές Αρχές εκτιμούν ότι ο Oreshnik είναι μια βελτιωμένη εκδοχή του παλιότερου πυραύλου RS-26 Rubezh ο οποίος εκτοξεύθηκε επιτυχώς για πρώτη φορά σε δοκιμή που έγινε το 2012.

Στην παρουσίαση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που ανακτήθηκαν από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ένας Ουκρανός εμπειρογνώμονας στην ανάλυση πυραύλων δήλωσε σήμερα ότι ο πύραυλος Oreshnik που ανακτήθηκε τον Ιανουάριο είχε συναρμολογηθεί το 2017 από εξαρτήματα που χρονολογούνται από το 2016 ή και νωρίτερα, τα οποία είχαν όλα κατασκευαστεί στη Ρωσία ή στη σύμμαχό της Λευκορωσία.

«Μας εξέπληξε αρκετά, γιατί λένε ότι πρόκειται για έναν πολύ καινούργιο πύραυλο, αλλά αν κοιτάξεις το έτος κατασκευής, αναγράφεται το 2017», δήλωσε ο εμπειρογνώμονας, ο οποίος για λόγους ασφαλείας παρουσιάστηκε μόνο ως Πέτρο.

Τρεις επιθέσεις με Oreshnik

Η Ρωσία έχει πλήξει το έδαφος της Ουκρανίας με πυραύλους Oreshnik τουλάχιστον τρεις φορές κατά την διάρκεια του πολέμου, μεταξύ τους μια πόλη κοντά στο Κίεβο κατά την διάρκεια των συνεχών αεροπορικών επιθέσεων στις 24 Μαΐου.

Ο Βλαντισλάβ Βλασιούκ, σύμβουλος επί των κυρώσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, δήλωσε ότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ανακτήθηκαν από έναν πύραυλο Oreshnik που έπληξε την πόλη Λβίβ στην δυτική Ουκρανία τον Ιανουάριο. Ο Βλασιούκ είπε ότι τα θραύσματα από την τελευταία επίθεση με Oreshnik αυτόν τον μήνα ακόμη μελετώνται.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι Ουκρανοί ερευνητές παρατηρούσαν αυξημένη τάση αντικατάστασης κινεζικών εξαρτημάτων πυραύλων με δυτικά, κάτι που, σύμφωνα με τον Βλασιούκ, φαινόταν να μοιάζει με «αναγκαστική» αντικατάσταση.

Παρότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν περιορίσει τις εξαγωγές ηλεκτρονικών ειδών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πυραύλους προς τη Ρωσία, σε ρωσικούς πυραύλους και drones εξακολουθούν να εντοπίζονται συχνά δυτικά μικροτσίπ που προμηθεύονται με παράνομο τρόπο.