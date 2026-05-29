ΣΕΤΕ – ΕΛΛΕΤ: Διαφορετικές θέσεις με κοινό σκοπό το χωροταξικό για τον τουρισμό

Με διαφορετική οπτική αλλά κοινή αφετηρία ότι η χώρα χρειάζεται χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, θέσεις στη δημόσια διαβούλευση για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού (ΕΧΠ-Τ) κατέθεσαν ο ΣΕΤΕ και η ΕΛΛΕΤ.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων εστιάζει κυρίως στους περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, εισάγει το προτεινόμενο πλαίσιο χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Θεωρεί ότι ο σχεδιασμός πρέπει να διατηρήσει στρατηγικό χαρακτήρα και να αποφεύγονται γενικευμένες ρυθμίσεις που εφαρμόζονται οριζόντια σε εντελώς διαφορετικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη νησιωτική Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η προτεινόμενη ομαδοποίηση των νησιών δεν ανταποκρίνεται πάντα στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Όπως αναφέρει, σε ορισμένα μικρά νησιά ακόμη και μια μονάδα 100 κλινών μπορεί να θεωρείται μεγάλη, ενώ σε πιο ανεπτυγμένους προορισμούς οι προτεινόμενοι περιορισμοί κρίνονται μη ανταγωνιστικοί σε σχέση με άλλες αγορές της Μεσογείου. Ο ΣΕΤΕ συνδέει το θέμα αυτό με την ανάγκη δημιουργίας υποδομών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όπως συνεδριακοί χώροι, εγκαταστάσεις ευεξίας και αθλητικές υποδομές.

Παράλληλα ζητά μεγαλύτερο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης στην εξειδίκευση των ρυθμίσεων μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Στο θέμα της φέρουσας ικανότητας ο ΣΕΤΕ εκφράζει αντίθεση στην επέκταση της υποχρέωσης εκπόνησης Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ) και στις μεμονωμένες τουριστικές μονάδες. Υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε επίπεδο ευρύτερης χωρικής ενότητας και όχι ανά επένδυση, διαφορετικά μπορεί να προκύψουν αποσπασματικές ή και αντιφατικές αξιολογήσεις.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ο σύνδεσμος αναφέρεται επίσης στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, σημειώνοντας ότι το προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει βάση για τον έλεγχο του φαινομένου σε περιοχές όπου η ανάπτυξη λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και επιβαρύνει τις υποδομές και τη στεγαστική αγορά. Ζητά ακόμη να απαλειφθεί η πρόβλεψη για νέο τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου, υποστηρίζοντας ότι οι τουριστικές επενδύσεις επιβαρύνονται ήδη από το τέλος ανθεκτικότητας.

Από διαφορετική σκοπιά προσεγγίζει το σχέδιο η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η οποία θεωρεί ότι το νέο πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει με επαρκή αυστηρότητα την πίεση που δέχονται ήδη αρκετοί τουριστικοί προορισμοί.

Η ΕΛΛΕΤ επισημαίνει ότι η κατηγοριοποίηση των περιοχών βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις ξενοδοχειακές κλίνες, χωρίς να ενσωματώνονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης, παρότι, όπως αναφέρει, από το 2023 υπερβαίνουν αριθμητικά τις ξενοδοχειακές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κατά την ΕΛΛΕΤ, αυτό οδηγεί σε υποεκτίμηση της πραγματικής επιβάρυνσης ορισμένων προορισμών.

Ζητά επίσης το νησί να αποτελεί τη βασική χωρική μονάδα αξιολόγησης αντί της δημοτικής ενότητας, θεωρώντας ότι κάθε νησί λειτουργεί ως ενιαίος τουριστικός προορισμός. Ως παράδειγμα αναφέρει την Κέρκυρα, η οποία κατατάσσεται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει ενιαίες τουριστικές πιέσεις.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού θεωρεί ακόμη ότι το πλαίσιο παραμένει ελαστικό ακόμη και στις πιο επιβαρυμένες περιοχές, σημειώνοντας ότι στην κατηγορία «Ελεγχόμενης Ανάπτυξης» εξακολουθεί να επιτρέπεται η δημιουργία νέων ξενοδοχείων τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων.

Μεταξύ των προτάσεων που καταθέτει περιλαμβάνονται αυστηρότερες προβλέψεις για ύδρευση, διαχείριση αποβλήτων και χρήση θαλασσινού νερού στις πισίνες, κατάργηση των ad hoc χωροθετήσεων και επαναφορά της πρόβλεψης για ζώνη κλιματικής προστασίας +0,6 μέτρων στην παράκτια ζώνη, η οποία έχει αφαιρεθεί από το νέο σχέδιο.