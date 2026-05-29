Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Η Wall Street κινήθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά την Παρασκευή (29/5), σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, καθώς οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις πληροφορίες ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε καλό δρόμο, παρότι τελικά δεν βγήκε «λευκός καπνός» από τη σύσκεψη του Τραμπ στο Situation Room, γεγονός που περιόρισε τα κέρδη των βασικών δεικτών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η συνεδρίαση είχε πάντως δύο σημαντικά ορόσημα: ο Dow Jones ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 51.000 μονάδες, ενώ ο Nasdaq άγγιξε προσωρινά το επίπεδο των 27.000 μονάδων, χωρίς ωστόσο να το διατηρήσει.

Τελικά, ο Dow Jones έκλεισε στις 51.032 μονάδες με άνοδο 0,72%, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,22% στις 7.580 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,21% φτάνοντας τις 26.972 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι τρεις βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν με θετικό πρόσημο, με τον Nasdaq να προηγείται με άνοδο άνω του 2%, τον S&P 500 να ξεπερνά το 1% και τον Dow Jones να κινείται λίγο κάτω από το 1%. Μάλιστα, ο S&P 500 κατέγραψε σερί εννέα ανοδικών εβδομάδων, το μεγαλύτερο από το 2023.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο Μάιος αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρός, με τον Nasdaq να ενισχύεται περίπου 8%, τον S&P 500 κατά 5% και τον Dow κατά 2%.

Παράλληλα, η αγορά ομολόγων στις ΗΠΑ κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα της από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, με τις αποδόσεις να υποχωρούν συνολικά κατά 9 έως 12 μονάδες βάσης σε όλη την καμπύλη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,45%, ενώ το 30ετές διαμορφώθηκε στο 4,99%, έχοντας νωρίτερα αγγίξει το 4,96%, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 11 Μαΐου.

Οι καταλύτες της ανόδου

Η άνοδος των αγορών μέσα στον μήνα αποδίδεται κυρίως στις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου και στη συνεχιζόμενη δυναμική των επενδύσεων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχικά, ως προς τα εταιρικά αποτελέσματα, ο Άνταμ Τέρνκουιστ της LPL Financial ανέφερε ότι η κερδοφορία αποτελεί βασικό πυλώνα της ανόδου, ενώ η Έμιλι Μπάουερσοκ Χιλ υποστήριξε ότι ο ενθουσιασμός για τις μετοχές είναι δικαιολογημένος, λόγω της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι επενδυτές είχαν ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών μετά τις πληροφορίες ότι οι διαπραγματευτές είχαν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, με το βασικό ζητούμενο να είναι η τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος, πριν από τη σύσκεψη στο Situation Room, διατήρησε σκληρή στάση, θέτοντας όρους που αναμένει να αποδεχθεί η Τεχεράνη.

Μεταξύ αυτών ήταν η πλήρης εγκατάλειψη πυρηνικών όπλων, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς όρους και χρεώσεις και η καταστροφή του εμπλουτισμένου ιρανικού υλικού.

Από την πλευρά του Ιράν υπήρξαν ενστάσεις. Το πρακτορείο Fars έκανε λόγο για «μείγμα αλήθειας και ψεύδους», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για άνοιγμα των Στενών χωρίς κόστος και ότι δεν έχει συμφωνηθεί ούτε παράδοση ή καταστροφή πυρηνικού υλικού. Την ίδια στιγμή, ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει επίσημα.

Πετρέλαιο: Πτωτικά ελέω διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν

Οι εξελίξεις αυτές πίεσαν τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κατά 1,73% στα 87,36 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI να πέφτει κατά 1,77% στα 92,05 δολάρια.

Σε επίπεδο μήνα, το Brent κατέγραψε πτώση περίπου 20%, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα.

«Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ωστόσο, φαίνεται πιθανό να υπάρξει τουλάχιστον παράταση της εκεχειρίας», σχολίασε ο Ματ Μέιλι της Miller Tabak, επισημαίνοντας ότι το ερώτημα είναι αν η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει την εξέλιξη.

Πληθωρισμός και διλήμματα για τη Fed

Παρά τη μείωση των τιμών ενέργειας, η επίδραση στον πληθωρισμό παραμένει αισθητή. Ο βασικός δείκτης τιμών της Federal Reserve κατέγραψε τον Απρίλιο τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από τον Νοέμβριο του 2023, με τις τιμές καυσίμων να επηρεάζουν άμεσα την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Στη Fed, η Μισέλ Μπόουμαν σημείωσε ότι είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις πληθωριστικές επιπτώσεις, ενώ ο Τζεφ Σμιντ υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης της αυστηρής νομισματικής πολιτικής. Αντίθετα, η Μέρι Ντέιλι εξέφρασε την άποψη ότι η πολιτική βρίσκεται ήδη σε ισορροπημένο σημείο.

Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Σε επίπεδο εταιρειών, η Dell Technologies σημείωσε άλμα άνω του 30% μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για έσοδα και κέρδη, λόγω αυξημένης ζήτησης για AI servers και PCs. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι Super Micro Computer, Hewlett Packard Enterprise και HP.

Η Okta κατέγραψε επίσης ισχυρή άνοδο σχεδόν 30% μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα τριμήνου, ενώ αντίθετα η Gap υποχώρησε περίπου 16% λόγω χαμηλότερων προβλέψεων για τις πωλήσεις της.

Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η International Flavors & Fragrances, καθώς και η UnitedHealth Group, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών και να στρέφονται περισσότερο προς τον κλάδο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.