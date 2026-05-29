Σε υψηλά διετίας ο πληθωρισμός σε Ιταλία και Ισπανία – «Φουντώνουν» τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων

Τα στοιχεία είναι μόνο η αρχή μίας σειράς ανακοινώσεων για τον πληθωρισμό από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2024 επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός σε Ιταλία και Ισπανία τον Μάιο, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις που θέλουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρά σε αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδει το -, ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο 2,8% στη Γαλλία τον Μάιο και 3,6% στην Ισπανία, με την άνοδο να αποδίδεται κυρίως στο υψηλότερο ενεργειακό κόστος, εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Τα στοιχεία είναι μόνο η αρχή μίας σειράς ανακοινώσεων για τον πληθωρισμό από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης που θα βοηθήσουν τους αξιωματούχους της ΕΚΤ να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και να αξιολογήσουν εάν απαιτείται άμεση αντίδραση.

Στην Ιταλία αναμένεται περαιτέρω κλιμάκωση του πληθωρισμού, ενώ μικρή υποχώρηση προβλέπεται για τη Γερμανία. Πάντως και οι δύο χώρες οι μετρήσεις αναμένεται να είναι υψηλότερες από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Τα στοιχεία για το σύνολο της Ευρωζώνης, που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να δείξουν περαιτέρω άνοδο πάνω από το 3% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο.

Τρεις μήνες μετά την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, στελέχη της ΕΚΤ, από την «hawkish» Ιζαμπέλ Σνάμπελ έως τον πιο μετριοπαθή Φίλιπ Λέιν, αφήνουν να εννοηθεί ότι το κόστος δανεισμού πιθανότατα θα αυξηθεί για πρώτη φορά από το 2023.

Οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η πρώτη αύξηση θα έρθει στις 11 Ιουνίου, με το επιτόκιο καταθέσεων να ανεβαίνει στο 2,25% από το 2%, ενώ προεξοφλούν ακόμη μία αύξηση έως το τέλος του έτους.