Στουρνάρας:-Στο-5,6%-ο-μέσος-ρυθμός-ανάπτυξης-του-ΑΕΠ-στην-Κρήτη-την-περίοδο-2022-2024

«Η Περιφέρεια της Κρήτης αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε κόμβο ανάπτυξης με σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές στην ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την καινοτομία. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές την περίοδο 2022-2024 στην Περιφέρεια της Κρήτης ανήλθε σε 5,6% έναντι 3,2% στο σύνολο της χώρας. Επενδύσεις που σηματοδοτούν το μετασχηματισμό της οικονομίας της Κρήτης είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας (ΒΟΑΚ) το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα, τα σχέδια για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναδράκων και τέλος, οι επενδύσεις σε καινοτομία με βασικό πυλώνα την δράση και ανατομό στην Κρήτη από το ΕΣΠΑ 2021-2027»

Αυτά υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε μήνυμα που μεταδόθηκε στην ημερίδα του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση», και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρέθεσε, η συμμετοχή της Κρήτης στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της χώρας είναι σχετικά σταθερή, κοντά στο 5%. Η Κρήτη έχει σχετικά σταθερό μερίδιο στην απασχόληση γύρω στο 6% με σημαντική ανάκαμψη μετά από την πανδημία.

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Κρήτη, ανέφερε ότι γίνεται κυρίως μέσω τραπεζικού δανεισμού. Το υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με έδρα την περιφέρεια της Κρήτης ανέρχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 4 δισ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2024. Αντιπροσωπεύοντας το 6% περίπου της συνολικής αξίας των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις της χώρας. Το μέσο ύψος ανά δάνειο στην Περιφέρεια της Κρήτης διαμορφώνεται σε 285.000 ευρώ.

Τέλος, οι συμβάσεις χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται σε 500 εκατομμύρια και σε άλλα 500 εκατομμύρια υπολογίζεται η συμμετοχή των τραπεζών και ιδίων κεφαλαίων.

Παράλληλα ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης των επενδύσεων στη βιομηχανία, καθώς στον συγκεκριμένο κλάδο οι επενδύσεις υπολείπονται σημαντικά την αύξηση των καθαρών κερδών.